〔纽约期市〕美国信贷评等遭调降重创糖,咖啡和可可期货

路透纽约/伦敦8月8日电---糖,咖啡和可可期货周一重挫,受累于标普调降美国信贷评级後对全球经济放缓持续时间延长的担忧引发的抛售.

在上周录得逾两年来表现最差的一周後,全球股市周一跌至一年最低,因美国评级遭调降重创金融市场.

美国公债跳升,金价首度攀升至每盎司1,700美元之上,因投资者涌入金市避险.

巴克莱资本的分析师Sudakshina Unnikrishnan称,"市场基本面过去一个交易日真的未受到大的影响,最大的担忧是宏观经济忧虑加剧,目前这一忧虑主导市场."

ICE原糖期货较上月触及的合约高位31.68美分回落了约14%.

ICE-10月原糖期货SBV1收跌0.56美分,或2.0%,报每磅26.98美分,为6月17日以来最低结算价.Liffe-10月白糖期货LSUV1回落19.60美元,或2.68%,收报每吨710.50美元.

分析师称,基本面方面唯一持续利好的因素是最大生产和出口国巴西中南部主要甘蔗产区甘蔗减产.

Price Group的高级分析师Jack Scoville称,除此之外,料2011年稍後市场供应仍将充裕.

阿拉比卡咖啡期货跌至六个半月低位,未受对巴西霜冻的持续担忧影响,因软商品市场跟随其他大宗商品市场走低.

ICE-12月阿拉比卡咖啡KCZ1下跌3.95美分,收价报每磅2.3795美元.Liffe-9月罗布斯塔咖啡期货LRCU1收跌12美元,报每吨2,050美元.

可可期货也走低,受累于避险情绪引发的卖盘,但跌幅受限且交投区间在上周五区间之内,因此间市场过去三周已累计下跌10%.

ICE-12月可可期货CCZ1挫30美元,收报每吨2,945美元.Liffe-9月可可期货LCCU1回落2美元,收报每吨1,850英镑.(完)