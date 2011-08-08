〔芝加哥期市〕CBOT大豆期货触及五周低位,此前美国债信评等遭调降

路透芝加哥8月8日电---芝加哥期货交易所(CBOT)大豆期货周一连续第四个交易日收低,并触及五周低位,交易商指因对全球经济的担忧推动投资者卖出谷物和其他商品,降低风险.

指标11月大豆合约SX1跌至200日移动平均线下方,为2010年7月以来首次.现货8月大豆合约Sc1降至现货月合约6月30日以来最低.

美国股市大跌,拖累谷物.

周一下午即将公布的美国农业部报告料显示,美国大豆生长情况连续第四周恶化,因中西部地区中部的部分地区缺乏降雨,继续令作物承压.

但农业气象机构称,至少未来两周美国作物前景应能提升,受益于主要种植区域出现降雨和季节性气温.

分析机构Agroconsult称,下一季巴西大豆种植面积料增加3%,因有吸引力的价格推动生产商在边远地区增加种植面积.

CBOT-8月大豆SQ1收低22-1/4美分,报每蒲式耳13.09-1/4美元.CBOT-8月豆粕合约SMQ1收跌5.1美元,报每短吨341.0美元.8月豆油合约BOQ1收跌1.08美分,报53.82美分.

预估CBOT大豆成交量为133,453口,豆油成交84,211口,豆粕成交63,202口.

以下为CBOT农产品期货1855GMT价格:

价格 日内 日内 年初迄今

变动 涨跌 涨跌

----------------------------------------------------------

CBOT玉米Cc1 675.25 -17.75 -2.6% 7.4%

CBOT大豆Sc1 1311.50 -24.50 -1.8% -5.9%

CBOT豆粕SMc1 341.70 -5.20 -1.5% -7.7%

CBOT豆油BOc1 53.92 -1.08 -2.0% -6.6%

CBOT小麦Wc1 656.50 -22.50 -3.3% -17.3%

CBOT稻米RRc1 1627.00 -2.50 -0.2% 16.3%

EU小麦BL2X1 190.50 -5.00 -2.6% -24.6%

NYMEX原油期货CLc1 80.26 -6.62 -7.6% -12.2%

道琼工业指数.DJI 10,810 -635 -5.6% -6.6%

现货金XAU= 1717.44 55.19 3.3% 21.0%

欧元/美元EUR= 1.4177 -0.0206 -1.4% 6.2%

美元指数.DXY 74.8170 0.2190 0.3% -5.3%

波罗的海

乾散货指数.BADI 1264 -4 -0.3% -28.7%

-----------------------------------------------------------

* 均为即期合约.CBOT小麦、玉米和大豆价格均为美分/蒲式耳,稻米为美分/英担,豆粕为美元/短吨,豆油为美分/磅,EU小麦为欧元/吨.(完)