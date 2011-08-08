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市场报道 | 2011年 8月 9日 星期二 05:53 BJT

〔芝加哥期市〕CBOT小麦期货大幅收跌,因股市重挫

路透芝加哥8月8日电---美国芝加哥期货交易所(CBOT)小麦期货周一大幅收跌,因美国评等上周五遭调降导致股市重挫.

美国股市大跌,因标普决定调降美国AAA评级令本已不安的投资者倍感担忧.

欧洲小麦期货大跌,对大西洋两岸债务问题的担忧以及对全球经济放缓的不安促使投资者抛售诸如大宗商品等风险较高资产.

商品期货交易委员会(CFTC)称,截至8月2日当周,大型投机客增加净空头头寸4,379口,至53,204口.

根据美国农业部提供的数据,出口商出售10万吨2011/12年交付的美国硬红冬小麦,目的地不详.

指标CBOT-9月软红冬麦合约WU1劲挫22-1/2美分,报每蒲式耳6.56-1/2美元.

今日CBOT小麦期货预估成交量为147,449口.(完)

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--编译 母红;审校 于春红

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