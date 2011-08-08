〔芝加哥期市〕CBOT小麦期货大幅收跌,因股市重挫

英国财政：2020年下次全国大选前，税务负担将升至逾30年最高--IFS
路透伦敦2月7日 - 一大型智库周二表示，到了2020年下次全国大选的时候，英国税务负担将升至逾30年来最高，因政府试图在退出欧盟的同时缩减借款。
路透芝加哥8月8日电---美国芝加哥期货交易所(CBOT)小麦期货周一大幅收跌,因美国评等上周五遭调降导致股市重挫.
美国股市大跌,因标普决定调降美国AAA评级令本已不安的投资者倍感担忧.
欧洲小麦期货大跌,对大西洋两岸债务问题的担忧以及对全球经济放缓的不安促使投资者抛售诸如大宗商品等风险较高资产.
商品期货交易委员会(CFTC)称,截至8月2日当周,大型投机客增加净空头头寸4,379口,至53,204口.
根据美国农业部提供的数据,出口商出售10万吨2011/12年交付的美国硬红冬小麦,目的地不详.
指标CBOT-9月软红冬麦合约WU1劲挫22-1/2美分,报每蒲式耳6.56-1/2美元.
今日CBOT小麦期货预估成交量为147,449口.(完)
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--编译 母红;审校 于春红
路透伦敦2月7日 - 一大型智库周二表示，到了2020年下次全国大选的时候，英国税务负担将升至逾30年来最高，因政府试图在退出欧盟的同时缩减借款。
路透华盛顿2月6日 - 美国商品期货交易委员会(CFTC)周一下令，福汇(FXCM)、母公司福汇控股、及两名创始合伙人Dror Niv与William Ahdout需支付700万美元，以和解欺诈外汇散户的指控。
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