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市场报道 | 2011年 8月 9日 星期二 05:53 BJT

〔芝加哥期市〕CBOT玉米期货重挫,因股市劲跌

路透芝加哥8月8日电---芝加哥期货交易所(CBOT)玉米期货周一大幅收挫,因标准普尔下调美国债信评等令股市劲跌,且美国种植天气改善.

美股劲挫,上周标准普尔将美国最高级的AAA债信评等下调,令原本忧心忡忡的投资者更感不安.

一农业气象学家周一表示,美国玉米和大豆生长前景在未来至少两周应得到改善,因美国关键的作物种植地区将有阵雨,且整个地区的气温将处于季节性正常水平.

商品期货交易委员会(CFTC)称,截至8月2日一周,大型投机者上调其净多头合约19,418口,至210,056口.

美国农业部称,出口商销售12万吨在2010/11年付运的美国玉米予埃及.

近月玉米合约的关键支持位在200天移动均线切入位6.66-3/4美元.

9月玉米期货合约CU1大跌17-3/4美分,报6.75-1/4美元.12月玉米期货CZ1暴跌17美分,报6.86美元.

今日CBOT玉米成交量预估为336,617口.(完)

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--编译 利棣儿;审校 母红

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