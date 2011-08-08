〔芝加哥期市〕CBOT玉米期货重挫,因股市劲跌

英国财政：2020年下次全国大选前，税务负担将升至逾30年最高--IFS
路透伦敦2月7日 - 一大型智库周二表示，到了2020年下次全国大选的时候，英国税务负担将升至逾30年来最高，因政府试图在退出欧盟的同时缩减借款。
路透芝加哥8月8日电---芝加哥期货交易所(CBOT)玉米期货周一大幅收挫,因标准普尔下调美国债信评等令股市劲跌,且美国种植天气改善.
美股劲挫,上周标准普尔将美国最高级的AAA债信评等下调,令原本忧心忡忡的投资者更感不安.
一农业气象学家周一表示,美国玉米和大豆生长前景在未来至少两周应得到改善,因美国关键的作物种植地区将有阵雨,且整个地区的气温将处于季节性正常水平.
商品期货交易委员会(CFTC)称,截至8月2日一周,大型投机者上调其净多头合约19,418口,至210,056口.
美国农业部称,出口商销售12万吨在2010/11年付运的美国玉米予埃及.
近月玉米合约的关键支持位在200天移动均线切入位6.66-3/4美元.
9月玉米期货合约CU1大跌17-3/4美分,报6.75-1/4美元.12月玉米期货CZ1暴跌17美分,报6.86美元.
今日CBOT玉米成交量预估为336,617口.(完)
欲浏览谷物市场详情,请点选[GRA-DRV-CMN]
--编译 利棣儿;审校 母红
路透伦敦2月7日 - 一大型智库周二表示，到了2020年下次全国大选的时候，英国税务负担将升至逾30年来最高，因政府试图在退出欧盟的同时缩减借款。
路透华盛顿2月6日 - 美国商品期货交易委员会(CFTC)周一下令，福汇(FXCM)、母公司福汇控股、及两名创始合伙人Dror Niv与William Ahdout需支付700万美元，以和解欺诈外汇散户的指控。
以上为新闻提示，路透仅提供中文标题，不就原文报导提供中文版本。欲浏览英文报导全文，请点选