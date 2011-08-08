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市场报道 | 2011年 8月 9日 星期二 04:16 BJT

〔美国股市〕道琼工业指数重挫5.55%,Nasdaq指数暴跌6.9%

路透纽约8月8日电---美国股市周一暴跌,标普500指数重挫超过6%,为近三年来最大单日跌幅,美国丧失AAA信贷评等後令市场与日俱增的经济衰退担忧加剧.

市场出现恐慌性抛盘,成交放量,导致标普500指数录得2008年12月以来最大单日跌幅,该指数中的所有成份股均跌至平盘之下.

根据初步数据显示,道琼工业指数.DJI重挫634.76点,或5.55%,报10,809.85点;标准普尔500指数.SPX急跌79.92点,或6.66%,报1,119.46点.Nasdaq指数.IXIC暴跌174.72点,或6.9%,报2,357.69点.(完)

--编译 母红;审校 李军

美国股市.................[.NCN] 标准普尔主要分类指数...<0#.GSPMAJOR>

美股一周展望...........[.N/OCN] 纽约证交所最活跃个股..........AV.N

美股盘前/盘後........[XHR/USCN] Nasdaq最活跃个股..............AV.O

美股ADR收盘报导........[ADR/CN] 纽约证交所涨幅居前个股........PG.N

美股业绩公布日程....[US/RESFCN] 纽约证交所跌幅居前个股........PL.N

股市新闻..............[STX-CMN] Nasdaq涨幅居前个股............PG.O

美股盘中英文报导...[STXNEWS/US] Nasdaq跌幅居前个股............PL.O

中港台科技媒体及通讯类股在美上市报价一览表...................[CTMT/CN]

英国股市报导.........[.LCN] 德法股市报导........[.EUCN]

英股富时指数.....FTSE 德股DAX指数.....GDAXI 法股CAC-40指数.....FCHI

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