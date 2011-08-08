〔纽约期市〕ICE期棉劲跌,因美国评级被下调的因素主导市场

路透纽约8月8日电---棉花期货周一大幅收挫,因投资人卖盘,分析师称美国债信评等被下调引发卖压,且将可能在本周压低棉花价格.

全球股市急跌至约一年低位,因标准普尔下调美国评等,而金价创纪录,急升至每盎司1,700美元以上.

洲际交易所(ICE)指标12月棉花期约CTZ1收跌3.86美分或3.8%,至每磅0.9772美元.交投区间为0.9758-1.015美元.

汤森路透初步数据显示,总成交量为14,000口以上,略高于30日均值.

美国路易斯安那州独立棉花分析师Mike Stevens表示,棉价下挫,触动自动卖单.

从基本面而言,市场已消化德州和其他美国主要棉花种植区的严重旱情.

但交易员表示,市场主导因素是全球经济前景疲弱,及再有另一次经济衰退的话,将如何进一步拖累棉花需求及压低棉价.

市场等待下周四美国农业部公布的2011/12市场年度首份月度供需报告,之前完成了截至8月1日的实质耕种面积调查.

ICE Futures U.S.和汤森路透数据显示,周五的总成交量为15,021口,较30日均值低约25%.

交易所数据显示,截至周五的未平仓合约为143,489口.(完)