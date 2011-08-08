〔美国债市〕机构债利差扩阔,尽管美国评等遭调降在预料之中

IFR纽约8月8日电---美国机构债利差周一已开始消化美国评级遭调降的影响,标普上周五将美国评等从AAA调降至AA+.

利差开盘扩阔1-2个基点.但当标普调降政府发起企业(GES)的高级无担保AAA评级,其中将房利美和房贷美,12个联邦住房贷款银行(FHLB)中的10个的评级调降至AA+,并下调联邦农业信贷银行(FFCB)的评等後,利差再度扩阔2个基点.调降评级反应出GSE对政府/主权评级的的直接依赖.

标普的决定一经公布,利差扩阔4-5个基点,但收盘前进一步扩阔之势暂停,利差终盘扩阔2-4个基点.利差走阔後买盘浮现,多数是对短期机构债的买盘,但对五年期GSE债券也有少量买盘.

相反,相对价值投资者结清部分因绝对收益率大幅回落而录得的获利.总体成交十分活跃,TRACE总成交额为49亿美元,或3,087笔交投.

FHLB按计划将于周三宣布发债计划,但鉴于标普调降美国评等及之後风险市场重挫,该行跳过发行窗口并不令人意外.

本周GSE回赎总规模攀升至93.72亿美元,上周为58.75亿美元.(完)

--编译 母红;审校 李军

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