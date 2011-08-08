〔美国债市〕公债价格大涨,尽管美国评级被下调投资者仍买入公债避险

* 尽管美国评等被下调,市场仍认为美国公债安全,但不是没有风险

* 公债价格大涨,因投资者寻求避险

* 欧元区债务问题和经济放缓提振公债买盘

* 10年期公债收益率触及2009年1月以来最低

* 两年期和三年期公债收益率触及纪录低位

路透纽约8月8日电---美国公债价格周一大涨,美国评等首次被下调後促使投资者逃离风险资产买入公债,因市场担忧评级调降将产生的连锁反应.

美国评等遭下调凸显出该国减赤将面临的挑战,和刺激增长的同时不增加业已沉重的债务负担所面临的局限性.

投资者同时还担忧评等下调对企业、银行和金融市场的影响.

公债因包括股票在内的风险资产暴跌而受益,因投资者仍相信美国公债仍可能是全球最安全的资产之一,尽管不再是没有风险.

"公债仍是风险相对较低的资产,我觉得这是毫无疑问的."瑞银分析师Michael Schumacher称.

大多数分析师认为,标准普尔下调美国评等不会导致公债被强制卖出,并且下调评等可能在很多人的意料之中.

"债市绝大多数参与者曾认为至少存在美国评等在未来几个月被调降的可能性,尽管时间可能没有这麽快.评等下调似乎更加出乎股市参与者的意料,"Schumacher表示.

指标10年期公债US10YT=RR价格一度大涨逾两个大点,收益率低见2.33%,为2009年1月以来最低.

两年期和三年期公债收益率分别触及0.23%和0.38%的纪录低位.

五年期美国信用违约互换(CDS)成本持稳于57个基点附近.

"很长时间以来CDS市场一直预期美国评等将降至AA,"Markit信用研究主管Otis Casey指出.

2007年底以前,美国CDS一直低于2个基点.

**长期公债可能受到财政拖累**

尽管公债价格上涨,但10年期公债和30年期公债利差扩大,而且收益率曲线可能进一步走陡,因公债最易受美国长期财政担忧的影响.

本周的新债标售可能需要更高的收益率来吸引买家.

美国财政部周二将标售320亿美元三年期公债,周三将标售240亿美元10年期公债,周四将标售160亿美元30年期公债.

Schumacher表示,新债标售可能"考验市场".

美联储将于周二举行政策会议,投资者将寻找进一步支持经济的迹象.

Schumacher指出,过去几周,三年期至五年期公债买盘强劲.

但是,"我们预期长期公债表现将相对较差,因很多人认为这是美国财政政策的晴雨表",Schumacher称.

10年期公债和30年期公债利差周一扩大至132个基点,上周五报128个基点.

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价格 变动 收益率%

两年期公债US2YT=RR 100-07/32 (+02/32) 0.264

五年期公债US5YT=RR 101-32/32 (+26/32) 1.088

10年期公债US10YT=RR 106-29/32 (+2-02/32) 2.332

30年期公债US30YT=RR 112-26/32 (+3-16/32) 3.664 (完)

--编译 李富强;审校 母红

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