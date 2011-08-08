〔加拿大汇市〕加元/美元跌至3月以来最低水准,本周末前料将跌回平价

路透多伦多8月8日电---加元兑美元周一下跌逾0.01美元,逼近五个月低点,人们对美国经济衰退的担心因美国AAA级信用评级被调降而加剧.

因投资者到金市和债市中避险,美国股市重挫逾6%.加元受到一波抛盘打压.

分析师警告称,股市下跌和能源价格下挫可能将带动商品相关的加元在本周进一步走软,甚至可能将与美元重回平价.

加元和美元上次呈平价是在2月.

BMO Capital Markets外汇销售董事总经理C.J. Gavsie称,"如果其他各类资产持续下跌,在本周末前我们将看到加元与美元呈平价."

"除股市因素以外,许多压力来自油价,油价下跌一直以来且将持续对加元构成重大压力."Gavsie表示.

今日油价下跌逾5%,至每桶81.31美元.

加元/美元CAD=D4尾盘报0.9909加元,或1.0092美元.今日稍早在触及0.9930加元,或1.0070美元后重拾一些升势,後两者是3月17日以来最低位.

今日尾盘价格远低于上周五北美市场尾盘时的0.9781加元,或1.0224美元.

美国经济增长的不确定性是打压加元的主要因素,美国是加拿大最大的贸易夥伴.(完)

--编译 于春红;审校 母红

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