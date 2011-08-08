〔美国债市〕MBS利差收盘扩阔,因公债大涨

IFR芝加哥8月8日电--市场周一处于恐慌状态.尽管标普调降美国信贷评级,美国公债仍受避险买盘推动大涨,10年期公债攀升62/32个大点,至106-26,收益率劲挫22个基点,报2.34%,为2009年1月以来最低水平.

同时,2/10年期公债收益率差收窄18个基点,至208个基点,为去年9月以来最窄.美国股市道指暴跌逾600点,或5.5%.投资者越发看空全球成长前景,且预期将出现新一轮衰退,同时欧元区债务问题仍存在不确定性.

MBS市场成交量为30日均值的159%,根据Tradeweb的经验,卖盘数量远胜于卖盘.交易商报告称有部分短线资金和大量中长期投资大户卖盘,而货币基金经理,服务商和其他寻求年期的投资者买入票息为4%的MBS.

尽管提前偿付的风险上升,但目前提前偿付的速度仍低于2010年的最高水平.

30年期当前票息MBS与10年期公债利差扩阔至119个基点,上周五为109个基点.与10年期互换利差从上周五的92个基点扩阔至97个基点.利差处于2009年4月以来最阔.利差扩阔部分受助于摩根大通,法国巴黎银行以及摩根士丹利对标的资产抵押贷款的乐观观点.

周二,美国联邦公开市场委员会(FOMC)将举行为期一天的政策会议,将于1815GMT发布政策声明,在此之前财长部将标售三年期公债.投资者将从声明措辞中寻找经济评估调整或准备进一步实施量化宽松政策的迹象.(完)

--编译 母红;审校 李军

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