〔伦敦金属〕期铜连挫四日,因美国信贷评等遭调降

* 铜价遭恐慌性抛售,触及5月底来最低

* 抛售过度,未考虑到供需基本面

* 期锌和期镍触及11月来最低,期锡跌至9月来最低

* 上海和伦敦铜价差有利中国铜进口

路透纽约/伦敦8月8日电---期铜和其他工业金属周一重挫逾3%,在美国信贷评等遭调降,令全球经济放缓的担忧加重後,全球较高风险资产遭遇重创.

铜价大跌超过250美元,至8,800美元之下,今日为连续第四个交易日大跌,因恐慌的投资人涌入金市和美国公债市场避险.测试约在8,500美元的支撑位令铜价可能进一步跌深,这是LME期铜在5月创下今年低点.

"看来因投资人不顾一切的避险,有大量恐慌性抛售.有投资人被迫结清铜的仓位,以满足股市和其他市场的保证金要求."芝加哥Kingsview Financial交易部门主管Matthew Zeman表示.

伦敦金属交易所(LME)三个月期铜CMCU3盘中触及8,750美元的11周最低,收盘报8,770美元,上周五收报9,040美元.

纽约商品期货交易所(COMEX)指标9月期铜HGU1重挫15.55美分,或3.78%,报3.9615美元,盘後低见3.9225美元,为5月12日创下今年低点来首见.

LME三个月期铜成交量接近上周五水准,为今年迄今最多,显示修正走势继续吸引买兴.

尽管美股扩大跌幅至逾6%,铜市抛售缓和,因分析师预计全球最大的铜消费国--中国在铜价自上周大跌12%後可能入市补充库存.中国将在本周稍後发布7月进口数据.

Zeman表示,预计COMEX期铜在未来几日可能重返4美元.

其他工业金属也大跌,因对全球经济可能进入长期衰退的担忧加重.期锌CMZN3和期镍CMNI3跌至去年11月底来最低水准,期锡CMSN3触及去年9月来最低.

伦敦和上海铜价差上周转为正值,升至去年8月来最有利水准,会刺激中国消费者进口铜.

三个月期铝由上周五收盘的2,400美元降至2,386美元,为1月底来最低.

以下为1822GMT基本金属主力合约报价:

2010年 年初迄今

最新报价 变动 涨跌% 收市价 涨跌%

-------------------------------------------------------------------

COMEX期铜 394.85 -16.85 -4.09 444.70 -11.21

LME期铝 2385.00 -15.00 -0.63 2470.00 -3.44

LME期铜 8780.00 -260.00 -2.88 9600.00 -8.54

LME期铅 2204.50 -155.50 -6.59 2550.00 -13.55

LME期镍 21245.00 -1260.00 -5.60 24750.00 -14.16

LME期锡 22505.00 -1845.00 -7.58 26900.00 -16.34

LME期锌 2090.00 -110.00 -5.00 2454.00 -14.83

上海期铝 17075.00 -410.00 -2.34 16840.00 1.40

上海期铜 67680.00 -890.00 -1.30 71850.00 -5.80

上海期锌 16755.00 -410.00 -2.39 19475.00 -13.97

-------------------------------------------------------------------

注: COMEX期铜报价为美分/磅,LME各合约为美元/吨,上海期货交易所合约为人民币/吨.(完)

--编译 李军;审校 利棣儿

贵金属报导.......[GOL-CMN] 基本金属报导......[MET-CMN]

全球金市.........[GOL/HCN] COMEX金持仓....[CFTC/GOLCN]

伦敦金定盘.....[GOL/FIXCN] COMEX铜持仓....[CFTC/COPCN]

现货金..............XAU= 现货银...............XAG=

现货铂金............XPT= 现货钯金.............XPD=

LME金属报导......[MET/LCN] 中国沪铜.........[MET/SHCN]