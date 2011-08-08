澳新经济指标预测--8月9日-8月16日****

国际油市：亚洲石脑油裂解价差跌至两日低点，但需求仍持坚
韩国丽川石脑油裂解中心(YNCC)及KPIC分别买进3月下半月于丽水及 蔚山交付的石脑油，到岸价格(C&F)分别较日本报价每吨升水8.50及10.25美元。
路透8月9日电---以下为澳洲和新西兰近期预定公布的经济数据及官方会议日程:
GMT时间 经济指标/活动 公布时段 预估值 前值
------------------------------------8月8日当周------------------------------
8月9日(二)
0130 澳洲房屋融资 6月 +0.5% +4.4%
0130 澳洲NAB企业现况指数 7月 -- 2.0
企业信心指数 -- 0
8月10日(三)
0030 澳洲消费者信心指数 8月 -- -8.3%
8月11日(四)
0130 澳洲就业人数(万人) 7月 增加1 增加2.34
全职就业人数(万人) -- 增加5.9
就业参与率 65.6% 65.6%
失业率 4.9% 4.9%
8月12日(五)
无重要经济数据公布.
------------------------------------8月15日当周------------------------------
8月15日(一)
无重要经济数据公布.
8月16日(二)
2245 新西兰生产者物价指数(PPI)投入物价 第二季终值 -- +2.2%
PPI产出物价 -- +1.7% (完)
--编译 兰秀娟; 审校 高琦
韩国丽川石脑油裂解中心(YNCC)及KPIC分别买进3月下半月于丽水及 蔚山交付的石脑油，到岸价格(C&F)分别较日本报价每吨升水8.50及10.25美元。
路透伦敦2月7日 - 关于首宗针对操纵欧元银行间拆放款利率(Euribor)提出诉讼的案件中，六名交易员周二对于相关指控并不认罪。Euribor的地位相当于欧洲的伦敦银行间拆放款利率(Libor)。
“若升破该阻力位，可望上看3,169马币。即使棕榈油一度升穿3,089马币，但需稳站该水准上方，才可能确认有效突破，”他表示。