《美国金融焦点》标普为调降美国评级辩护,穆迪称美国仍具AAA评级特质

* 奥巴马称尽管某个机构会说什麽,但美国仍是AAA评级国家

* 穆迪警告称,美国可能需要采取更多举措以避免下调评级

* 惠誉迄今沉默不语

路透纽约8月8日电---评级机构标普周一重申了上周决定调降美国评级的理由,并依然因此遭到批评,但穆迪表示,美国仍具备AAA评级的特质.

美国总统奥巴马不再严厉批评标普.之前,美国高级政府官员指责标普错误判断了华府进一步减赤的政治前景.