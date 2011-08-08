《美国金融焦点》标普为调降美国评级辩护,穆迪称美国仍具AAA评级特质

英国财政：2020年下次全国大选前，税务负担将升至逾30年最高--IFS
路透伦敦2月7日 - 一大型智库周二表示，到了2020年下次全国大选的时候，英国税务负担将升至逾30年来最高，因政府试图在退出欧盟的同时缩减借款。
* 奥巴马称尽管某个机构会说什麽,但美国仍是AAA评级国家
* 穆迪警告称,美国可能需要采取更多举措以避免下调评级
* 惠誉迄今沉默不语
路透纽约8月8日电---评级机构标普周一重申了上周决定调降美国评级的理由,并依然因此遭到批评,但穆迪表示,美国仍具备AAA评级的特质.
美国总统奥巴马不再严厉批评标普.之前,美国高级政府官员指责标普错误判断了华府进一步减赤的政治前景.
"市场将呈震荡走势,但这是美国.无论某个机构会说什麽,我们过去是AAA评级国家,将来也仍然是,"奥巴马称.美股周一大跌,为去年11月以来首次失守11,000点关口.[.NCN]
路透伦敦2月7日 - 一大型智库周二表示，到了2020年下次全国大选的时候，英国税务负担将升至逾30年来最高，因政府试图在退出欧盟的同时缩减借款。
路透华盛顿2月6日 - 美国商品期货交易委员会(CFTC)周一下令，福汇(FXCM)、母公司福汇控股、及两名创始合伙人Dror Niv与William Ahdout需支付700万美元，以和解欺诈外汇散户的指控。
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