〔全球航运〕波罗的海干散货运价指数下滑,因金融市场动荡挫伤人气

路透伦敦8月8日电---波罗的海贸易海运交易所乾散货运价指数.BADI周一下滑,因为业务清淡,以及大范围金融市场动荡冲击船运市场.

波罗的海乾散货运价指数下滑0.32%或4点,至1,264点.

"船运市场表现十分暗淡,过去几日似乎没有大量的活动,"船运经纪商FIS的研究部主管Peter Norfolk谈到,"未来几日可能维持同样的市况."

"美欧经济持续动荡,料在年内其馀时间里对干散货运贸易产生明显的负面影响,因为全球市场开始显现出更多的不确定性,例如贸易将去向何方,我们是否身处第二次危机当中,"希腊船运经纪商Intermodal表示.

波罗的海海岬型船运价指数.BACI跌0.61%,平均获利小幅下滑至10,032美元.海岬型船舶通常的载运量是15万吨,货物主要是铁矿石和煤炭.

"海岬型市场上周有一定的改善,特别是因为澳洲有更多的船只被预定,"Cantor Fitzgerald周一谈到,"我们这麽说,主要是因为原先预计会袭击中国沿海地区的台风梅花已离开该地区.台风可能会延缓船只的装卸和往返."

波罗的海巴拿马型船运价指数.BPNI下滑0.14%,该型船舶平均获利为11,785美元.该型船舶的通常运载量为6-7万吨,主要货物是煤炭和谷物.

"大量船只交付令船运市场持续承压,尽管船运市场上的贸易量展现出强劲增长的势头,但仍远逊于目前正积极服役的船只的增长数量."(完)