〔澳洲数据〕7月企业状况恶化,企业信心仍然低迷--NAB

澳洲经济指标总览--2月6日
经济指标 时段 最新值 前月(季)值 下次公布时间 商品及服务贸易收支(经季节调整,以当前价格计算)* 3月2日 商品及服务收支(亿澳元) 12月 顺差35.11 顺差20.40 出口(较前月) +5% +8.0% 进口(较前月) +1% 持平 零售销售(经季节调整,以当前价格计算)
路透悉尼8月9日电---周二公布调查显示,澳洲7月企业状况恶化,因订单和就业疲弱.同时企业信心仍然低迷,且似乎肯定会受到全球市场下挫的冲击.
澳洲国民银行(NAB)(NAB.AX)对逾400家企业的月度调查发现,金融、商业及地产、制造业、批发(趸售)以及娱乐和个人服务等行业表现疲软.相反,零售和矿业的企业状况仍保持强劲.
经济指标 时段 最新值 前月(季)值 下次公布时间 商品及服务贸易收支(经季节调整,以当前价格计算)* 3月2日 商品及服务收支(亿澳元) 12月 顺差35.11 顺差20.40 出口(较前月) +5% +8.0% 进口(较前月) +1% 持平 零售销售(经季节调整,以当前价格计算)
路透上海2月6日 - 中国证券报周一报导，新疆昆仑新水源科技作为发起人的8.4亿元人民币PPP资产证券化项目日前落地，为国内首单，发行场所为机构间私募产品报价与服务系统。
A股昨日复市，表现不佳。央妈节前放水节后收水，港股只有借势续调。恒指 昨收报23,129，跌0.24%；国指 收报9,683，跌0.13%。大市成交额583亿港元。