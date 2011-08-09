〔澳洲数据〕7月企业状况恶化,企业信心仍然低迷--NAB

路透悉尼8月9日电---周二公布调查显示,澳洲7月企业状况恶化,因订单和就业疲弱.同时企业信心仍然低迷,且似乎肯定会受到全球市场下挫的冲击.

澳洲国民银行(NAB)(NAB.AX)对逾400家企业的月度调查发现,金融、商业及地产、制造业、批发(趸售)以及娱乐和个人服务等行业表现疲软.相反,零售和矿业的企业状况仍保持强劲.