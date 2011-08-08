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亚洲 | 2011年 8月 9日 星期二 06:37 BJT

《中港台科技媒体及通讯类股在美上市报价一览表》--8月8日

以下为中港台三地科技,媒体及通讯类股(TMT)在美上市最新收盘价:

公司名 股票代码 收盘价 涨跌 涨跌幅% 成交量

中国

新浪 (SINA.O) 83.07 -7.92 -8.70 5917012

搜狐 (SOHU.O) 67.45 -5.86 -7.99 2964960

网易 (NTES.O) 41.37 -3.07 -6.91 1228019

百度 (BIDU.O) 130.45 -10.54 -7.48 14071520

亚信科技 ASIA.O 11.06 -0.56 -4.82 2087947

侨兴环球电话 XING.O 0.96 -0.10 -9.43 685938

台湾

台湾积体电路 (TSM.N) 10.94 -0.62 -5.36 5942566

联电 (UMC.N) 1.89 -0.14 -6.90 2852985

日月光 (ASX.N) 4.60 -0.07 -1.50 763490

矽品精密 (SPIL.O) 4.12 -0.23 -5.29 3624309

和信超媒体 (GIGM.O) 0.97 -0.06 -5.83 496485

友达 (AUO.N) 4.35 -0.40 -8.42 1209045

中华电信 (CHT.N) 32.33 -1.90 -5.55 238047

台湾国际航电 (GRMN.O) 31.00 -0.95 -2.97 2838399

香港

中华网 CHINA.O 1.07 -0.25 -18.94 622671

中国移动 (CHL.N) 44.82 -2.43 -5.14 1089398

中国联通 (CHU.N) 17.84 -1.43 -7.42 1676627

中国电信 (CHA.N) 56.12 -4.16 -6.90 103555

中芯国际 (SMI.N) 2.30 -0.42 -15.44 176665

电讯盈科 (PCCWY.PK) 3.72 -0.23 -5.82 17202

(完)

--整理 吴云凌

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