《中港台科技媒体及通讯类股在美上市报价一览表》--8月8日

国际油市：亚洲石脑油裂解价差跌至两日低点，但需求仍持坚
韩国丽川石脑油裂解中心(YNCC)及KPIC分别买进3月下半月于丽水及 蔚山交付的石脑油，到岸价格(C&F)分别较日本报价每吨升水8.50及10.25美元。
以下为中港台三地科技,媒体及通讯类股(TMT)在美上市最新收盘价:
公司名 股票代码 收盘价 涨跌 涨跌幅% 成交量
中国
新浪 (SINA.O) 83.07 -7.92 -8.70 5917012
搜狐 (SOHU.O) 67.45 -5.86 -7.99 2964960
网易 (NTES.O) 41.37 -3.07 -6.91 1228019
百度 (BIDU.O) 130.45 -10.54 -7.48 14071520
亚信科技 ASIA.O 11.06 -0.56 -4.82 2087947
侨兴环球电话 XING.O 0.96 -0.10 -9.43 685938
台湾
台湾积体电路 (TSM.N) 10.94 -0.62 -5.36 5942566
联电 (UMC.N) 1.89 -0.14 -6.90 2852985
日月光 (ASX.N) 4.60 -0.07 -1.50 763490
矽品精密 (SPIL.O) 4.12 -0.23 -5.29 3624309
和信超媒体 (GIGM.O) 0.97 -0.06 -5.83 496485
友达 (AUO.N) 4.35 -0.40 -8.42 1209045
中华电信 (CHT.N) 32.33 -1.90 -5.55 238047
台湾国际航电 (GRMN.O) 31.00 -0.95 -2.97 2838399
香港
中华网 CHINA.O 1.07 -0.25 -18.94 622671
中国移动 (CHL.N) 44.82 -2.43 -5.14 1089398
中国联通 (CHU.N) 17.84 -1.43 -7.42 1676627
中国电信 (CHA.N) 56.12 -4.16 -6.90 103555
中芯国际 (SMI.N) 2.30 -0.42 -15.44 176665
电讯盈科 (PCCWY.PK) 3.72 -0.23 -5.82 17202
(完)
--整理 吴云凌
韩国丽川石脑油裂解中心(YNCC)及KPIC分别买进3月下半月于丽水及 蔚山交付的石脑油，到岸价格(C&F)分别较日本报价每吨升水8.50及10.25美元。
路透伦敦2月7日 - 关于首宗针对操纵欧元银行间拆放款利率(Euribor)提出诉讼的案件中，六名交易员周二对于相关指控并不认罪。Euribor的地位相当于欧洲的伦敦银行间拆放款利率(Libor)。
“若升破该阻力位，可望上看3,169马币。即使棕榈油一度升穿3,089马币，但需稳站该水准上方，才可能确认有效突破，”他表示。