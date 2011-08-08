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市场报道 | 2011年 8月 9日 星期二 06:48 BJT

〔国际油市〕NYMEX原油期货挫跌至八个月低点,因标普调降美国债信评级

* 标准普尔调降美国评级引燃衰退疑虑

* 欧洲债务危机继续打压油价

* API将公布库存数据

路透纽约8月8日电---美国原油价格周一跌幅超过6%至八个月最低收位,美国债信评级遭调降引发抛盘.

美国原油追随美股跌势,标普500指数重挫超过6%,因市场对经济衰退的担忧加剧.

上周五市场收盘後,信评机构标准普尔将美国顶级AAA长期信用评等下调一个级距至AA+.

此外市场担心欧元区债务问题将演变成全球危机,增添了油市的阴霾.

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