〔国际油市〕NYMEX原油期货挫跌至八个月低点,因标普调降美国债信评级

英国财政：2020年下次全国大选前，税务负担将升至逾30年最高--IFS
路透伦敦2月7日 - 一大型智库周二表示，到了2020年下次全国大选的时候，英国税务负担将升至逾30年来最高，因政府试图在退出欧盟的同时缩减借款。
* 标准普尔调降美国评级引燃衰退疑虑
* 欧洲债务危机继续打压油价
* API将公布库存数据
路透纽约8月8日电---美国原油价格周一跌幅超过6%至八个月最低收位,美国债信评级遭调降引发抛盘.
美国原油追随美股跌势,标普500指数重挫超过6%,因市场对经济衰退的担忧加剧.
上周五市场收盘後,信评机构标准普尔将美国顶级AAA长期信用评等下调一个级距至AA+.
此外市场担心欧元区债务问题将演变成全球危机,增添了油市的阴霾.
路透伦敦2月7日 - 一大型智库周二表示，到了2020年下次全国大选的时候，英国税务负担将升至逾30年来最高，因政府试图在退出欧盟的同时缩减借款。
路透华盛顿2月6日 - 美国商品期货交易委员会(CFTC)周一下令，福汇(FXCM)、母公司福汇控股、及两名创始合伙人Dror Niv与William Ahdout需支付700万美元，以和解欺诈外汇散户的指控。
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