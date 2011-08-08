《美债周二展望》市场关注美联储会议、三年期公债标售与股市动向

* 美联储召开例行会议

* 背景为成长前景下滑及标普调降信贷评级

* 财政部仍将增发通膨保值债券

路透纽约8月8日电---对美国公债的避险买需,以及日内稍晚美国联邦储备理事会(美联储,FED)可能发布的温和声明,或将为周二美国财政部标售三年期公债铺平道路.

不过,可能影响标售买需的一个因素是,三年期公债的收益率(殖利率)相比较长期公债要偏低.

在周一发行前交易(when-issued)尾盘,周二将标售的三年券收益率仅报0.455%,不到0.5%,且迄今为止没有价格折让.

投资者将密切关注,美联储在联邦公开市场委员会(FOMC)会议後的表述.

"我们预计,FOMC会承认近期经济数据的恶化,以及标普近来下调美国债信评级所导致的一些风险,"Jefferies & Co的货币市场分析师Thomas Simons表示.