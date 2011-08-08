版本:
中国
债券 | 2011年 8月 9日 星期二 07:03 BJT

〔货币市场〕美国短期国库券标售遭冷遇,投资者转向较长期公债

路透纽约8月8日电---美国三个月和六个月期国库券周一遭到冷遇,因它们接近于零的收益率促使投资者转向较长期美国公债,以获取更高一些的回报.

周一是标普调降美国债信评级後的第一个交易日,由于全球股市大跌,投资者买盘涌向美国公债.

财政部以0.045%的利率标售了将于11月10日到期的三个月国库券,低于上周的0.115%.同时还标售了将于2012年2月9日到期的六个月国库券,利率是0.065%,低于上一次的0.150%.

投资者如果转向较长期美国公债的话,可以获得更高的回报.七年期美国公债US7YT=RR和十年期美国公债US10YT=RR的收益率目前为1.75%和2.35%.

财政部将于今日开启新一轮的季度再融资标售.周二将发行三年期公债.(完)

--编译 高琦; 审校 吴云凌

美国公债发行日程表...[USAUC/CN] 全球主要国家发债预告...[D/DIARYCN]

美债每日展望...........[US/OCN] 欧元区公债市场.........[GVD/EURCN]

美国现货公债...........[US/NCN] 英国公债市场...............[GB/CN]

美国MBS市场............[MTG/CN] 日本公债市场...............[JP/CN]

伦敦美债...............[US/LCN] 东京美债..................[US/TCN]

美国公司债市场.........[USC/CN] 中国债市...................[CN/CN]

台湾债市................[TW/CN] 台债本周展望..............[TW/OCN]

美国指标公债报价.....<0#USBMK=> 欧元区指标公债报价......<0#EUBMK=>

利率或央行相关报导[INT|CEN-CMN]

更多 债券

热门文章

编辑推荐

文章推荐