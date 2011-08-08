〔货币市场〕美国短期国库券标售遭冷遇,投资者转向较长期公债

路透纽约8月8日电---美国三个月和六个月期国库券周一遭到冷遇,因它们接近于零的收益率促使投资者转向较长期美国公债,以获取更高一些的回报.

财政部以0.045%的利率标售了将于11月10日到期的三个月国库券,低于上周的0.115%.同时还标售了将于2012年2月9日到期的六个月国库券,利率是0.065%,低于上一次的0.150%.