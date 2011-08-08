〔货币市场〕美国短期国库券标售遭冷遇,投资者转向较长期公债

标题新闻：德国经济部长吉普理斯称，德国必须对美国具体的保护主义措施进行反击
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路透纽约8月8日电---美国三个月和六个月期国库券周一遭到冷遇,因它们接近于零的收益率促使投资者转向较长期美国公债,以获取更高一些的回报.
周一是标普调降美国债信评级後的第一个交易日,由于全球股市大跌,投资者买盘涌向美国公债.
财政部以0.045%的利率标售了将于11月10日到期的三个月国库券,低于上周的0.115%.同时还标售了将于2012年2月9日到期的六个月国库券,利率是0.065%,低于上一次的0.150%.
投资者如果转向较长期美国公债的话,可以获得更高的回报.七年期美国公债US7YT=RR和十年期美国公债US10YT=RR的收益率目前为1.75%和2.35%.
财政部将于今日开启新一轮的季度再融资标售.周二将发行三年期公债.(完)
--编译 高琦; 审校 吴云凌
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