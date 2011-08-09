标普:调降美国评级对新兴市场影响不大

国际油市：美国制裁伊朗提振油价小涨，但美国产量上升抑制涨势
能源服务企业贝克休斯(Baker Hughes) 周五表示，2月3日当周，美国活跃钻机数量增加17座，总数达到583座，为2015年10月以来最高。(完)
(本文由路透中文网编译提供)
路透纽约8月8日电---国际债信评级机构标准普尔周一称，该机构调降美国信用评级的举动，不大可能影响到新兴经济体。
标普主权信用委员会主席钱伯斯(John Chambers)在电话会议中表示：“我认为，这不会产生直接的影响。”
因担忧美国庞大预算赤字与不断攀升的债务负担，标普上周五晚将美国债信评级调低一个级距，从原来的AAA降至AA+。
钱伯斯称，过去10年中，新兴经济体进行了经济与财政改革，因此财政状况好于过往，而由于诸多原因，其外债情况也比过去好得多。
“当然，很多(新兴经济体)因有利的贸易条件而受益，这不在评级考虑之内，因为这会随时间而变化。不过许多经济体状况确实有改进。”
此外，标普全球主权债信评级部门负责人毕尔斯(David Beers)指出，美国、欧洲与日本的经济增长前景存疑，令人们把注意力逐步投向新兴市场国家，尤其是中国，这些国家在填补发达经济体留下的缺口。
毕尔斯说：“但很多新兴市场国家经济前景严重依赖全球贸易模式，因此，未来几年，对这些国家来说，中国以及一些发达国家经济增长前景非常重要。”(完)
--编译：张敏 发稿：朱淑珍
能源服务企业贝克休斯(Baker Hughes) 周五表示，2月3日当周，美国活跃钻机数量增加17座，总数达到583座，为2015年10月以来最高。(完)
纽约 当日 今年来 2016年 最新报价 上收市价 涨跌% 涨跌% 收市价 欧元/美元 1.0782 1.0781 +0.01 +2.56 1.0513 美元/日圆 112.27 112.70 -0.38 -3.94 116.87 欧元/日圆 121.09 121.49 -0.33 -1.66 123.14 美元/瑞郎 0.9917 0.9924 -0.07 -2.56 1.0178 英镑/美元 1.2491 1.2485 +0.05 +1.26 1.2336 美元/加元 1.3018 1.3022 -0.03 -3.07 1.3430 美元/离岸人民币 6.7988 6.8003 -0.02 -2.49 6.9726 澳元/美元
经济指标 时段 最新值 前月(季)值 下次公布时间 商品及服务贸易收支(经季节调整,以当前价格计算)* 3月2日 商品及服务收支(亿澳元) 12月 顺差35.11 顺差20.40 出口(较前月) +5% +8.0% 进口(较前月) +1% 持平 零售销售(经季节调整,以当前价格计算)