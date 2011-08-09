标普:调降美国评级对新兴市场影响不大

(本文由路透中文网编译提供)

路透纽约8月8日电---国际债信评级机构标准普尔周一称，该机构调降美国信用评级的举动，不大可能影响到新兴经济体。

标普主权信用委员会主席钱伯斯(John Chambers)在电话会议中表示：“我认为，这不会产生直接的影响。”

因担忧美国庞大预算赤字与不断攀升的债务负担，标普上周五晚将美国债信评级调低一个级距，从原来的AAA降至AA+。

钱伯斯称，过去10年中，新兴经济体进行了经济与财政改革，因此财政状况好于过往，而由于诸多原因，其外债情况也比过去好得多。

“当然，很多(新兴经济体)因有利的贸易条件而受益，这不在评级考虑之内，因为这会随时间而变化。不过许多经济体状况确实有改进。”

此外，标普全球主权债信评级部门负责人毕尔斯(David Beers)指出，美国、欧洲与日本的经济增长前景存疑，令人们把注意力逐步投向新兴市场国家，尤其是中国，这些国家在填补发达经济体留下的缺口。

毕尔斯说：“但很多新兴市场国家经济前景严重依赖全球贸易模式，因此，未来几年，对这些国家来说，中国以及一些发达国家经济增长前景非常重要。”(完)