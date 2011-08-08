主要国家经济指标预测--8月9日****

国际油市：亚洲石脑油裂解价差跌至两日低点，但需求仍持坚
韩国丽川石脑油裂解中心(YNCC)及KPIC分别买进3月下半月于丽水及 蔚山交付的石脑油，到岸价格(C&F)分别较日本报价每吨升水8.50及10.25美元。
路透8月9日电---以下为全球主要国家今日预定公布的经济数据日程:
GMT时间 经济指标/活动 公布时段 预估值 前值
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0130 澳洲房屋融资 6月 +0.5% +4.4%
0130 澳洲NAB企业现况指数 7月 -- 2.0
企业信心指数 -- 0
0500 日本消费者信心指数 7月 -- 35.3
0545 瑞士消费者信心指数 第三季 负5 负1
0600 德国贸易收支(亿欧元) 6月 顺差130 顺差128
出口(较前月) -1.5% +4.3%
进口(较前月) -0.3% +3.7%
0645 法国年内迄今预算(亿欧元) 6月 -- 赤字684
0830 英国工业生产(较前月) 6月 +0.4% +0.9%
(较上年同期) +0.2% -0.8%
制造业产出(较前月) +0.2% +1.8%
(较上年同期) +2.9% +2.8%
0830 英国贸易收支(亿英镑) 6月 逆差81.0 逆差84.8
对非欧盟地区贸易收支(亿英镑) 逆差49.0 逆差51.1
1145 美国ICSC/高盛连锁店销售(较前周) 8月6日当周 -- -0.3%
1215 加拿大房屋开工(万户) 7月 19.6 19.74
1230 美国生产率环比年率 第二季初值 -0.8% +1.8%
单位劳工成本 +2.3% +0.7%
1255 美国Redbook连锁店销售(较上年同期) 8月6日当周 -- +4.5%
1400 美国IBD消费者信心指数 8月 -- 41.4
1815 美国联邦公开市场委员会(FOMC)利率决定 -- 0-0.25%
2300 韩国失业率 7月 -- 3.3%
2350 日本国内企业物价指数(CGPI)(较前月) 7月 持平 -0.1%
(较上年同期) +2.6% +2.5%
附:主要国家8月7-8日已发布经济指标与预估值对照表:
GMT时间 经济指标/活动 公布时段 现值 预估值
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8月7日(日)
2350 日本银行放款(较上年同期) 7月 -0.5% --
2350 日本未经季节调整的经常帐(较上年同期) 6月 -50.2% -39.0%
未经季节调整的经常帐(亿日圆) 盈馀5,269 盈馀6,450
8月8日(一)
0130 澳洲ANZ网络招聘广告(较前月) 7月 -0.7% --
报纸招聘广告(较前月) -0.5% --
0500 日本服务业景气判断指数 7月 52.6 --
0545 瑞士未经季节调整的失业率 7月 2.8% 2.8%
经季节调整的失业率 3.0% 3.0%
0830 欧元区Sentix投资者信心指数 8月 负13.5 正1.9
1400 美国就业指数 7月 100.6 --
2100 韩国生产者物价指数(PPI)(较前月) 7月 +0.4% --
(较上年同期) +6.5% --
2301 英国零售业联盟(BRC)同店销售(较上年同期) 7月 +0.6% -0.5%
2301 英国皇家测量师学会(RICS)房价差值 7月 负22 负27 (完)
--编译 龚芳; 审校 高琦
韩国丽川石脑油裂解中心(YNCC)及KPIC分别买进3月下半月于丽水及 蔚山交付的石脑油，到岸价格(C&F)分别较日本报价每吨升水8.50及10.25美元。
路透伦敦2月7日 - 关于首宗针对操纵欧元银行间拆放款利率(Euribor)提出诉讼的案件中，六名交易员周二对于相关指控并不认罪。Euribor的地位相当于欧洲的伦敦银行间拆放款利率(Libor)。
“若升破该阻力位，可望上看3,169马币。即使棕榈油一度升穿3,089马币，但需稳站该水准上方，才可能确认有效突破，”他表示。