〔英国数据〕7月房价续跌,但跌幅较上月放缓--RICS

路透伦敦8月9日电---英国皇家测量师学会(RICS)周二公布,英国7月房价继续下滑,但跌速较上月有所放缓.

RICS经季节调整後的7月房价差值升至负22,高于路透调查预估的负27,6月数据上修为负26.7月读值是4月来最高,但基本位于今年以来的区间之内.

"英国楼市7月继续停滞不前,"RICS发言人Ian Perry说,"假期季看似对市场产生了一些影响,不过持续存在的难以获得抵押融资的问题,仍限制首次购房者进入市场."

英国其它房价衡量指标亦显示,房价为持平或微幅下跌,大多数分析师预计2011年全年英国房价温和下滑.(完)