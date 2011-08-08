〔英国数据〕7月房价续跌,但跌幅较上月放缓--RICS

英国财政：2020年下次全国大选前，税务负担将升至逾30年最高--IFS
路透伦敦2月7日 - 一大型智库周二表示，到了2020年下次全国大选的时候，英国税务负担将升至逾30年来最高，因政府试图在退出欧盟的同时缩减借款。
路透伦敦8月9日电---英国皇家测量师学会(RICS)周二公布,英国7月房价继续下滑,但跌速较上月有所放缓.
RICS经季节调整後的7月房价差值升至负22,高于路透调查预估的负27,6月数据上修为负26.7月读值是4月来最高,但基本位于今年以来的区间之内.
"英国楼市7月继续停滞不前,"RICS发言人Ian Perry说,"假期季看似对市场产生了一些影响,不过持续存在的难以获得抵押融资的问题,仍限制首次购房者进入市场."
英国其它房价衡量指标亦显示,房价为持平或微幅下跌,大多数分析师预计2011年全年英国房价温和下滑.(完)
--编译 杜明霞; 审校 高琦
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路透华盛顿2月6日 - 美国商品期货交易委员会(CFTC)周一下令，福汇(FXCM)、母公司福汇控股、及两名创始合伙人Dror Niv与William Ahdout需支付700万美元，以和解欺诈外汇散户的指控。
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