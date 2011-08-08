〔日本政治〕财务大臣野田佳彦将辞职并角逐党内领袖--媒体

英国财政：2020年下次全国大选前，税务负担将升至逾30年最高--IFS
路透伦敦2月7日 - 一大型智库周二表示，到了2020年下次全国大选的时候，英国税务负担将升至逾30年来最高，因政府试图在退出欧盟的同时缩减借款。
路透东京8月9日电---日本媒体周二报导称,财务大臣野田佳彦已决定,在议会通过关键的允许政府通过发债为预算筹资的议案後,他将立即辞职,并角逐执政党的党内领袖.
报导引述几名消息人士的话称,野田佳彦料将在周二稍晚表达这一意愿.
现年54岁的野田佳彦一直被视为接替现任首相菅直人的热门人选.菅直人已表示愿意下台,但未说明何时.(完)
--编译 徐文焰;审校 高琦
路透伦敦2月7日 - 一大型智库周二表示，到了2020年下次全国大选的时候，英国税务负担将升至逾30年来最高，因政府试图在退出欧盟的同时缩减借款。
路透华盛顿2月6日 - 美国商品期货交易委员会(CFTC)周一下令，福汇(FXCM)、母公司福汇控股、及两名创始合伙人Dror Niv与William Ahdout需支付700万美元，以和解欺诈外汇散户的指控。
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