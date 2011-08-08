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市场报道 | 2011年 8月 9日 星期二 07:41 BJT

〔日本政治〕财务大臣野田佳彦将辞职并角逐党内领袖--媒体

路透东京8月9日电---日本媒体周二报导称,财务大臣野田佳彦已决定,在议会通过关键的允许政府通过发债为预算筹资的议案後,他将立即辞职,并角逐执政党的党内领袖.

报导引述几名消息人士的话称,野田佳彦料将在周二稍晚表达这一意愿.

现年54岁的野田佳彦一直被视为接替现任首相菅直人的热门人选.菅直人已表示愿意下台,但未说明何时.(完)

--编译 徐文焰;审校 高琦

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