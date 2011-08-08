《中国报摘》--中国证券报8月9日

国际油市：亚洲石脑油裂解价差跌至两日低点，但需求仍持坚
韩国丽川石脑油裂解中心(YNCC)及KPIC分别买进3月下半月于丽水及 蔚山交付的石脑油，到岸价格(C&F)分别较日本报价每吨升水8.50及10.25美元。
* 头版头条:
--社评文章称,无论从经济增长、上市公司盈利还是市场整体估值水平来看,A股持续下跌理由不充分,当前不宜过分看空.
* 其他:
--中国证监会主席尚福林表示,提高会计审计质量是中美监管机构共同目标,中美两国的监管机构应在互相尊重的基础上增进互信,加强合作.
--万科(000002.SZ)200002.SZ上半年实现净利29.8亿元人民币,同比增长5.9%,基本每股收益0.27元.
--中国船舶(600150.SS)上半年净利12.82亿元,同比微增2.73%,基本每股收益1.935元.
--中国南车(601766.SS)(1766.HK)获得中东地区25.4亿元地铁大单,这是公司目前最大的地铁车辆出口订单.
--全国乘用车市场联席会发布7月乘用车市场数据,7月狭义乘用车销量为83.94万辆,同比增长7.9%.乘联会预计,8月狭义乘用车国内销量环比会有所增长,但同比增长率会进一步降低.
--国税总局近日下发境外注册中资控股居民企业所得税管理办法,非境内注册居民企业应当以人民币计算缴纳企业所得税.(完)
--整理 林琦; 审校 张喜良
注:路透并未对以上相关报导进行核实,无法担保其准确性.
韩国丽川石脑油裂解中心(YNCC)及KPIC分别买进3月下半月于丽水及 蔚山交付的石脑油，到岸价格(C&F)分别较日本报价每吨升水8.50及10.25美元。
路透伦敦2月7日 - 关于首宗针对操纵欧元银行间拆放款利率(Euribor)提出诉讼的案件中，六名交易员周二对于相关指控并不认罪。Euribor的地位相当于欧洲的伦敦银行间拆放款利率(Libor)。
“若升破该阻力位，可望上看3,169马币。即使棕榈油一度升穿3,089马币，但需稳站该水准上方，才可能确认有效突破，”他表示。