《中国报摘》--中国证券报8月9日

* 头版头条:

--社评文章称,无论从经济增长、上市公司盈利还是市场整体估值水平来看,A股持续下跌理由不充分,当前不宜过分看空.

* 其他:

--中国证监会主席尚福林表示,提高会计审计质量是中美监管机构共同目标,中美两国的监管机构应在互相尊重的基础上增进互信,加强合作.

--万科(000002.SZ)200002.SZ上半年实现净利29.8亿元人民币,同比增长5.9%,基本每股收益0.27元.

--中国船舶(600150.SS)上半年净利12.82亿元,同比微增2.73%,基本每股收益1.935元.

--中国南车(601766.SS)(1766.HK)获得中东地区25.4亿元地铁大单,这是公司目前最大的地铁车辆出口订单.

--全国乘用车市场联席会发布7月乘用车市场数据,7月狭义乘用车销量为83.94万辆,同比增长7.9%.乘联会预计,8月狭义乘用车国内销量环比会有所增长,但同比增长率会进一步降低.

--国税总局近日下发境外注册中资控股居民企业所得税管理办法,非境内注册居民企业应当以人民币计算缴纳企业所得税.(完)

--整理 林琦; 审校 张喜良