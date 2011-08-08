〔英国数据〕7月整体零售销售同比升2.5%,增速创三个月来最快--BRC

路透伦敦8月9日电---英国零售业联盟(BRC)周二称,英国7月零售销售录得4月以来最快同比升速,受助于折扣力度加大.

7月扣除汽车燃料的整体零售销售额较上年同期上涨2.5%,6月为上升1.5%.截至7月的三个月,零售销售额则仅较上年同期增加1.3%.

"这是近几个月来的温和改善,但零售商面临的总体状况仍很艰难,"BRC主管Stephen Robertson说,"如果考虑到通胀和1月增值税上调,2.5%的增幅实际上意味着人们购买的商品减少."

7月同店销售较上年同期上升0.6%,亦为4月以来最高升幅.

BRC称,食品引领零售销售增长,服装和鞋类销售从力度更大的季节性折扣中获益,不过消费者谨慎情绪限制了更昂贵商品的购买.BRC并补充说,最近的金融市场震荡有打压消费者信心的风险.(完)