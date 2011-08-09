《美国FED焦点》股市连日暴跌令美联储采取行动的压力渐增

澳洲经济指标总览--2月6日
经济指标 时段 最新值 前月(季)值 下次公布时间 商品及服务贸易收支(经季节调整,以当前价格计算)* 3月2日 商品及服务收支(亿澳元) 12月 顺差35.11 顺差20.40 出口(较前月) +5% +8.0% 进口(较前月) +1% 持平 零售销售(经季节调整,以当前价格计算)
路透华盛顿8月8日电---这是一种看似渺茫的可能性,但随着全球股市一步步滑向深渊,这种可能性变得越来越经得起推敲.
多数分析师仍预计,美国联邦储备理事会(美联储,FED)在周二的会议上不会大幅修改政策,但部分人则开始揣测,最近几个交易日市场大幅震荡是否会令央行进行某种形式的干预.
美国股市周一延续了上周的溃败之势,道琼工业指数.DJI尾盘重挫逾5.0%,因上周五评级机构标准普尔史无前例地下调美国AAA债信评级.美国股市录得自2008年12月1日以来的最大单日跌幅,当时正值金融危机最严重的时刻.银行类股遭到市场的严厉惩罚,令人担心会出现新的金融危机,尽管周五晚间美联储曾表示,标准普尔下调美国债信评级,将不会影响对风险资本充足率的监管要求.[ID:nCN1880823]
"如果美联储什麽都不做,在目前这个阶段可能会令市场失望,"摩根大通分析师在讨论标普下调评级的电话会议中谈到.
经济指标 时段 最新值 前月(季)值 下次公布时间 商品及服务贸易收支(经季节调整,以当前价格计算)* 3月2日 商品及服务收支(亿澳元) 12月 顺差35.11 顺差20.40 出口(较前月) +5% +8.0% 进口(较前月) +1% 持平 零售销售(经季节调整,以当前价格计算)
路透上海2月6日 - 中国证券报周一报导，新疆昆仑新水源科技作为发起人的8.4亿元人民币PPP资产证券化项目日前落地，为国内首单，发行场所为机构间私募产品报价与服务系统。
A股昨日复市，表现不佳。央妈节前放水节后收水，港股只有借势续调。恒指 昨收报23,129，跌0.24%；国指 收报9,683，跌0.13%。大市成交额583亿港元。