《美国FED焦点》股市连日暴跌令美联储采取行动的压力渐增

路透华盛顿8月8日电---这是一种看似渺茫的可能性,但随着全球股市一步步滑向深渊,这种可能性变得越来越经得起推敲.

多数分析师仍预计,美国联邦储备理事会(美联储,FED)在周二的会议上不会大幅修改政策,但部分人则开始揣测,最近几个交易日市场大幅震荡是否会令央行进行某种形式的干预.

美国股市周一延续了上周的溃败之势,道琼工业指数.DJI尾盘重挫逾5.0%,因上周五评级机构标准普尔史无前例地下调美国AAA债信评级.美国股市录得自2008年12月1日以来的最大单日跌幅,当时正值金融危机最严重的时刻.银行类股遭到市场的严厉惩罚,令人担心会出现新的金融危机,尽管周五晚间美联储曾表示,标准普尔下调美国债信评级,将不会影响对风险资本充足率的监管要求.[ID:nCN1880823]