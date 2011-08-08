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市场报道 | 2011年 8月 9日 星期二 07:57 BJT

****美国与加拿大经济指标预测--8月9日-8月16日****

路透8月9日电---以下为美国和加拿大近期预定公布的经济数据及官方活动日程:

GMT时间 经济指标/活动 公布时段 预估值 前值

-----------------------------------8月8日当周-------------------------------

8月9日(二)

1145 美国ICSC/高盛连锁店销售(较前周) 8月6日当周 -- -0.3%

1215 加拿大房屋开工(万户) 7月 19.6 19.74

1230 美国生产率环比年率 第二季初值 -0.8% +1.8%

单位劳工成本 +2.3% +0.7%

1255 美国Redbook连锁店销售(较上年同期) 8月6日当周 -- +4.5%

1400 美国IBD消费者信心指数 8月 -- 41.4

1815 美国联邦公开市场委员会(FOMC)利率决定 -- 0-0.25%

8月10日(三)

1100 美国抵押贷款市场指数 8月5日当周 -- 565.3

再融资指数 -- 2,780.5

1400 美国趸售(批发)库存 6月 +1.0% +1.8%

趸售销售 +0.3% -0.2%

1800 美国联邦预算(亿美元) 7月 赤字1,362 赤字430.8

8月11日(四)

1230 美国一周初请失业金人数(万人) 8月6日当周 40 40

初请失业金人数四周均值(万人) -- 40.775

续请失业金人数(万人) 7月30日当周 372 373

1230 美国国际贸易收支(亿美元) 6月 逆差480 逆差502.3

1230 加拿大新屋价格 6月 +0.3% +0.4%

1230 加拿大贸易收支(亿加元) 6月 逆差10 逆差8.14

8月12日(五)

1230 美国零售销售(较前月) 7月 +0.5% +0.1%

扣除汽车的零售销售(较前月) +0.2% 持平

1355 美国汤森路透/密西根大学消费者信心指数 8月初值 63.0 63.7

现况指数 74.3 75.8

预期指数 55.3 56.0

1400 美国商业库存 6月 +0.5% +1.0%

1430 美国经济周期研究所(ECRI)一周领先指标 8月5日当周 -- 128.3

-----------------------------------8月15日当周-------------------------------

8月15日(一)

1230 美国纽约联邦储备银行制造业指数 8月 1.40 负3.76

1300 美国总体资本流动(亿美元) 6月 -- 净流入236

外资购买美国公债(亿美元) -- 净买入380

1400 全美住宅建筑商协会(NAHB)房市指数 8月 15 15

8月16日(二)

1145 美国ICSC/高盛连锁店销售(较前周) 8月13日当周 -- --

1230 美国房屋开工年率(万户) 7月 61 62.9

建筑许可年率(万户) 60.8 61.7

1230 美国出口物价 7月 +0.2% +0.1%

进口物价 -0.1% -0.5%

1230 加拿大制造业销售 7月 -- --

1255 美国Redbook连锁店销售(较上年同期) 8月13日当周 -- --

1315 美国产能利用率 7月 76.9% 76.7%

工业生产(较前月) +0.4% +0.2% (完)

--编译 隋芬;审校 高琦

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