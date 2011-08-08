美国与加拿大经济指标预测--8月9日-8月16日****

英国财政：2020年下次全国大选前，税务负担将升至逾30年最高--IFS
路透伦敦2月7日 - 一大型智库周二表示，到了2020年下次全国大选的时候，英国税务负担将升至逾30年来最高，因政府试图在退出欧盟的同时缩减借款。
路透8月9日电---以下为美国和加拿大近期预定公布的经济数据及官方活动日程:
GMT时间 经济指标/活动 公布时段 预估值 前值
-----------------------------------8月8日当周-------------------------------
8月9日(二)
1145 美国ICSC/高盛连锁店销售(较前周) 8月6日当周 -- -0.3%
1215 加拿大房屋开工(万户) 7月 19.6 19.74
1230 美国生产率环比年率 第二季初值 -0.8% +1.8%
单位劳工成本 +2.3% +0.7%
1255 美国Redbook连锁店销售(较上年同期) 8月6日当周 -- +4.5%
1400 美国IBD消费者信心指数 8月 -- 41.4
1815 美国联邦公开市场委员会(FOMC)利率决定 -- 0-0.25%
8月10日(三)
1100 美国抵押贷款市场指数 8月5日当周 -- 565.3
再融资指数 -- 2,780.5
1400 美国趸售(批发)库存 6月 +1.0% +1.8%
趸售销售 +0.3% -0.2%
1800 美国联邦预算(亿美元) 7月 赤字1,362 赤字430.8
8月11日(四)
1230 美国一周初请失业金人数(万人) 8月6日当周 40 40
初请失业金人数四周均值(万人) -- 40.775
续请失业金人数(万人) 7月30日当周 372 373
1230 美国国际贸易收支(亿美元) 6月 逆差480 逆差502.3
1230 加拿大新屋价格 6月 +0.3% +0.4%
1230 加拿大贸易收支(亿加元) 6月 逆差10 逆差8.14
8月12日(五)
1230 美国零售销售(较前月) 7月 +0.5% +0.1%
扣除汽车的零售销售(较前月) +0.2% 持平
1355 美国汤森路透/密西根大学消费者信心指数 8月初值 63.0 63.7
现况指数 74.3 75.8
预期指数 55.3 56.0
1400 美国商业库存 6月 +0.5% +1.0%
1430 美国经济周期研究所(ECRI)一周领先指标 8月5日当周 -- 128.3
-----------------------------------8月15日当周-------------------------------
8月15日(一)
1230 美国纽约联邦储备银行制造业指数 8月 1.40 负3.76
1300 美国总体资本流动(亿美元) 6月 -- 净流入236
外资购买美国公债(亿美元) -- 净买入380
1400 全美住宅建筑商协会(NAHB)房市指数 8月 15 15
8月16日(二)
1145 美国ICSC/高盛连锁店销售(较前周) 8月13日当周 -- --
1230 美国房屋开工年率(万户) 7月 61 62.9
建筑许可年率(万户) 60.8 61.7
1230 美国出口物价 7月 +0.2% +0.1%
进口物价 -0.1% -0.5%
1230 加拿大制造业销售 7月 -- --
1255 美国Redbook连锁店销售(较上年同期) 8月13日当周 -- --
1315 美国产能利用率 7月 76.9% 76.7%
工业生产(较前月) +0.4% +0.2% (完)
--编译 隋芬;审校 高琦
路透伦敦2月7日 - 一大型智库周二表示，到了2020年下次全国大选的时候，英国税务负担将升至逾30年来最高，因政府试图在退出欧盟的同时缩减借款。
路透华盛顿2月6日 - 美国商品期货交易委员会(CFTC)周一下令，福汇(FXCM)、母公司福汇控股、及两名创始合伙人Dror Niv与William Ahdout需支付700万美元，以和解欺诈外汇散户的指控。
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