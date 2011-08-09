《Nye专栏》美国评级调降未改中美力量对比格局

(本文由路透中文网编译提供)

(本文作者Joseph S. Nye Jr.为哈佛大学肯尼迪学院教授，新书《权力的未来》作者。以下内容仅代表其个人观点。)

路透马萨诸塞州坎布里奇8月8日电---评级机构标准普尔近日调降美国长期债信评级後，中国抨击美国举债成瘾，要求其量入为出。多年来美国总是就人民币汇率问题对中国指手画脚，这次北京算是扬眉吐气了。

但行胜于言，重点还是要看中国是否会采取重大步骤，抛弃美元资产。中国虽然对外汇储备组合进行一些调整，但除美元资产外，鲜有更好选择。

虽然中国呼吁以一篮子货币来取代美元储备货币地位，但应者寥寥。当然，中国也许会逐步放开其货币与信贷市场，推动人民币向储备货币地位迈进，但鉴于中国威权政治体系，眼下中国还不愿意、也未准备好实现如此程度的经济自由。

美国债信评级下调，被许多评论人士视为中美力量对比的重大改变。有人戏称，美国军舰不能太过靠近中国，免得被中国扣押後，没钱赎回来。

但这种玩笑其实是误解了力量的本质。分析人士的论据主要是两点，即中国势不可挡的经济增长，以及中国持有大量美元资产。但正如我在新书《权力的未来》所说，他们忽视了一点：相互依存关系中的对称性在创造和遏制经济力量方面的作用。

如果我对你的依赖程度超过你对我的依赖程度，那麽权力就在你手中。如果依赖程度相仿，那这种关系中就几乎没什麽权力可言。

一些观察人士称，中国可能以抛售美元相威胁，迫使美国低头。但如果中国这麽做，随着美元贬值，中国的外汇储备也将相应贬值，并且这还会扼杀美国继续进口中国商品的意愿，这意味着中国可能面临失业与动荡等问题。

如果中国抛售美元，美国可能不得不服软，但中国也难独善其身。这种情况跟冷战时期的恐怖制衡有点相像，即一方进攻的代价就是同归于尽，因此中美双方在继续角力的同时，也都希望维持相互依存关系中的均衡。

2010年，美国对台军售惹火中国，中国一些军方高官建议抛售美元，但聪明的领导层未予采纳。

中美力量对比，在很大程度上取决于未来中国政治变化的不确定性，而这个因素常常被低估。单从中国的规模与经济高速增长看，中国相对力量上升毋庸置疑。

随着中国发展，其与美国在实力上的差距将缩小，但这未必意味着中国将超过美国，成为全球最强大的国家。即便中国国内没有重大政治挫折，许多当前的预测也未必可靠，因为这些预测就是基于GDP增长预估，却忽略了美国的军事和软实力优势，以及中国的地缘政治劣势。日本、印度等国试图制衡中国，因此，对美国的介入持欢迎态度。

美国在债务、中等教育与政治僵局方面存在严重问题，但我们不能忘记，这也只是美国全貌的一些侧面而已。原则上，较长期而言美国能够解决这些问题。

基于中美目前面临的挑战，双方合则双赢，斗则俱伤。因此，作为全球最大的两个经济体，双方有责任推动金融稳定以及低碳经济增长等关乎国际社会利益的事宜。

但中国一些人有点自大或民族主义情绪，而一些美国人杞人忧天，担心美国没落，这些都会影响到中美关系未来。若过度解读短期的周期性事件譬如近期金融危机或美国评级下调，并就此错误作出长期推测，会导致政策重大失误，并付出高昂代价。(完)