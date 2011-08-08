〔全球经济〕韩国金融服务委员会称市场动荡或持续,且可能危及实体经济

英国财政：2020年下次全国大选前，税务负担将升至逾30年最高--IFS
路透伦敦2月7日 - 一大型智库周二表示，到了2020年下次全国大选的时候，英国税务负担将升至逾30年来最高，因政府试图在退出欧盟的同时缩减借款。
路透首尔8月9日电---韩国金融服务委员会(FSC)周二警告称,当前全球经济问题和市场动荡可能会在一段时期内持续,而且可能会威胁到实体经济.
"随着主要国家的政策能力减弱,(当前的情势)可能会令实体经济的问题进一步恶化,"FSC在声明中援引主席金锡东的言论表示.
标准普尔下调美国主权债信评级,周一引发了首尔及其他亚洲股市的大幅下挫,韩国股市.KS11录得自2008年10月以来的最大单日百分比跌幅.(完)
--编译 兰秀娟; 审校 高琦
路透伦敦2月7日 - 一大型智库周二表示，到了2020年下次全国大选的时候，英国税务负担将升至逾30年来最高，因政府试图在退出欧盟的同时缩减借款。
路透华盛顿2月6日 - 美国商品期货交易委员会(CFTC)周一下令，福汇(FXCM)、母公司福汇控股、及两名创始合伙人Dror Niv与William Ahdout需支付700万美元，以和解欺诈外汇散户的指控。
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