版本:
中国
市场报道 | 2011年 8月 9日 星期二 07:59 BJT

〔全球经济〕韩国金融服务委员会称市场动荡或持续,且可能危及实体经济

路透首尔8月9日电---韩国金融服务委员会(FSC)周二警告称,当前全球经济问题和市场动荡可能会在一段时期内持续,而且可能会威胁到实体经济.

"随着主要国家的政策能力减弱,(当前的情势)可能会令实体经济的问题进一步恶化,"FSC在声明中援引主席金锡东的言论表示.

标准普尔下调美国主权债信评级,周一引发了首尔及其他亚洲股市的大幅下挫,韩国股市.KS11录得自2008年10月以来的最大单日百分比跌幅.(完)

--编译 兰秀娟; 审校 高琦

更多 市场报道

热门文章

编辑推荐

文章推荐