〔美国债市〕ABS交投淡静,风险规避操作令利差走阔

IFR纽约8月8日电---周一在二级市场上,美国有资产担保的证券(ABS)和商业不动产抵押贷款支持证券(CMBS)的交投淡静而疲弱,一级市场上的发行活动则陷于停顿,因金融市场普遍被标普调降美国主权债信评级的决定所震动.

"绝对的流动性低迷,"一位资深ABS交易员说道,"今日的资金流量非常小.交易主要集中于短期和高质量证券,比如银行信用卡ABS,因为这种证券能吸引到避险资金."

虽然由联邦家庭教育贷款计划(FFELP)担保的学生贷款ABS目前尚未遭到严重的卖压冲击,但利差还是走阔了10-15个基点.这类证券是为数不多的与美国评级相挂钩的ABS品种之一.

证券化专家们并不乐观,他们全面预期标普将调降FFELP担保的学生贷款ABS的评级.标普已经在7月15日将此类证券列入CreditWatch的观察名单.

"标普尚未调降该类ABS评级,但这不过是时间问题,他们太忙了,还没来得及处理这类证券的评级."一位ABS交易员说道,"如果股市周二继续下跌,那麽今天看起来具有吸引力的ABS恐将在明天下滑,因此投资者采取抽手观望的态度."(完)

--编译 高琦; 审校 吴云凌

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