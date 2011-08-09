《中国已公布新股发行上市日程表》--8月9日

国际油市：美国制裁伊朗提振油价小涨，但美国产量上升抑制涨势
能源服务企业贝克休斯(Baker Hughes) 周五表示，2月3日当周，美国活跃钻机数量增加17座，总数达到583座，为2015年10月以来最高。(完)
新股申购：
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网上申购日 证交所 公司名称 申购代码 发行量(万股) 发行价(元) 市盈率(倍) 主承销商 解冻日
8/9 深 开山股份 300257 3,600 63.00 46.99 中信证券 8/12
8/9 沪 江河幕墙 780886 11,000 18.50-20.00 34.26-37.04 平安证券 8/12
8/17 深 东方精工 002611 不超过3,400 -- -- 中信建投 8/22
8/17 深 精锻科技 300258 不超过2,500 -- -- 光大证券 8/22
8/18 深 新天科技 300259 不超过1,900 -- -- 海通证券 8/23
新股上市:
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上市日 证交所 公司名称 股票代码 上市量(万股) 发行价(元/股) 市盈率(倍) 主承销商 解冻日
*8/10 深 亚夏汽车 (002607.SZ) 1,762 22.35 26.61 平安证券
*8/10 深 舜天船舶 (002608.SZ) 2,960 22.11 15.68 国信证券
*8/10 沪 方正证券 (601901.SS) 82,500 3.90 19.50 平安证券
中信证券
-- 深 金 信 诺 300252 -- 16.20 32.73 中航证券
-- 深 捷顺科技 002609 -- 14.50 35.37 招商证券
-- 深 爱康科技 002610 -- 16.00 31.37 平安证券
-- 沪 旗滨集团 -- -- 9.00 18.75 中投证券 8/9
-- 深 卫宁软件 300253 -- 27.50 43.65 招商证券 8/10
-- 沪 宁波建工 -- -- *6.39 *31.95 中投证券 8/10
-- 深 仟源制药 300254 -- 13.00 43.33 中原证券 8/11
-- 深 常山药业 300255 -- 28.00 51.80 兴业证券 8/11
-- 深 星星科技 300256 -- 21.00 39.62 国信证券 8/11
注: 1. 本表包括新股发行及上市.
2. *代表新增内容(完)
--发稿 冉莹; 审校 乔艳红
能源服务企业贝克休斯(Baker Hughes) 周五表示，2月3日当周，美国活跃钻机数量增加17座，总数达到583座，为2015年10月以来最高。(完)
纽约 当日 今年来 2016年 最新报价 上收市价 涨跌% 涨跌% 收市价 欧元/美元 1.0782 1.0781 +0.01 +2.56 1.0513 美元/日圆 112.27 112.70 -0.38 -3.94 116.87 欧元/日圆 121.09 121.49 -0.33 -1.66 123.14 美元/瑞郎 0.9917 0.9924 -0.07 -2.56 1.0178 英镑/美元 1.2491 1.2485 +0.05 +1.26 1.2336 美元/加元 1.3018 1.3022 -0.03 -3.07 1.3430 美元/离岸人民币 6.7988 6.8003 -0.02 -2.49 6.9726 澳元/美元
经济指标 时段 最新值 前月(季)值 下次公布时间 商品及服务贸易收支(经季节调整,以当前价格计算)* 3月2日 商品及服务收支(亿澳元) 12月 顺差35.11 顺差20.40 出口(较前月) +5% +8.0% 进口(较前月) +1% 持平 零售销售(经季节调整,以当前价格计算)