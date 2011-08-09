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亚洲 | 2011年 8月 9日 星期二 08:20 BJT

《中国已公布新股发行上市日程表》--8月9日

新股申购：

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网上申购日 证交所 公司名称 申购代码 发行量(万股) 发行价(元) 市盈率(倍) 主承销商 解冻日

8/9 深 开山股份 300257 3,600 63.00 46.99 中信证券 8/12

8/9 沪 江河幕墙 780886 11,000 18.50-20.00 34.26-37.04 平安证券 8/12

8/17 深 东方精工 002611 不超过3,400 -- -- 中信建投 8/22

8/17 深 精锻科技 300258 不超过2,500 -- -- 光大证券 8/22

8/18 深 新天科技 300259 不超过1,900 -- -- 海通证券 8/23

新股上市:

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上市日 证交所 公司名称 股票代码 上市量(万股) 发行价(元/股) 市盈率(倍) 主承销商 解冻日

*8/10 深 亚夏汽车 (002607.SZ) 1,762 22.35 26.61 平安证券

*8/10 深 舜天船舶 (002608.SZ) 2,960 22.11 15.68 国信证券

*8/10 沪 方正证券 (601901.SS) 82,500 3.90 19.50 平安证券

中信证券

-- 深 金 信 诺 300252 -- 16.20 32.73 中航证券

-- 深 捷顺科技 002609 -- 14.50 35.37 招商证券

-- 深 爱康科技 002610 -- 16.00 31.37 平安证券

-- 沪 旗滨集团 -- -- 9.00 18.75 中投证券 8/9

-- 深 卫宁软件 300253 -- 27.50 43.65 招商证券 8/10

-- 沪 宁波建工 -- -- *6.39 *31.95 中投证券 8/10

-- 深 仟源制药 300254 -- 13.00 43.33 中原证券 8/11

-- 深 常山药业 300255 -- 28.00 51.80 兴业证券 8/11

-- 深 星星科技 300256 -- 21.00 39.62 国信证券 8/11

注: 1. 本表包括新股发行及上市.

2. *代表新增内容(完)

--发稿 冉莹; 审校 乔艳红

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