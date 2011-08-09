《中国报摘》--其他报纸重要消息8月9日(I)

**上海证券报**

--央行发布二季度支付体系运行情况显示,二季度北京、上海、广东等房地产发展一线地区房地产业单位银行结算帐户数量环比增速,已连续五个季度低于全国平均水平,这显示房地产调控政策对房地产发展一线地区的调控效果进一步显现.

--内蒙君正(601216.SS)拟在锡林浩特工业园区分期建设开发煤电一体化项目,远景规划投资269亿元人民币.

--招商银行(600036.SS)(3968.HK)发布业绩快报,上半年实现净利185亿元,同比增加40.12%,每股盈利约合0.856元.

**人民日报**

--记者分析文章称,对于目前中国A股市场而言,国内经济前景和未来政策取向仍然是市场各方关注的核心.8月可能迎来绩差公司中报的集中发布;解禁高峰的到来以及再度活跃的新股发行,使得市场的资金供求状况仍然难以乐观;若国际市场继续恶化,也或对国内投资者情绪带来难以把握的冲击.

--中国银河证券首席总裁顾问左小蕾称,新兴市场国家要挣脱被"美债"和"欧债"绑架的困境,就该支持发达国家回归实体的经济发展战略,推动所持有的大规模外汇更多作为直接投资流入这些发达国家.

**第一财经日报**

--规划为央企总部集聚区--世博园区B片区与宝钢,中铝,中国华能等13家央企签约,吸引这些央企入驻.中国铝业已初步规划将资源贸易,运输物流及交易业务结算等业务总部入驻世博园区.

--由原高盛大中华区主席胡祖六创办的春华资本集团正与内地一家小型城商行--桂林银行就战略合作进行接触.

**21世纪经济报 道**

--自铁道部内部人士获悉,鉴于京沪高铁故障率过高,其中一家车辆生产商--长春轨道客车公司为京沪高铁提供CRH380BL车型的生产线已被停产整顿.长春轨道客车的母公司为上市公司中国北车601299.SS.

--熔盛重工(1101.HK)近日与欧洲知名船东签订2+2艘6600TEU集装箱船的建造合同.今年上半年该公司新接订单总量已占全国的21%.(完)

注:路透并未对以上相关报导进行核实,无法担保其准确性.

--整理 林琦/谢衡; 审校 乔艳红

注:路透并未对以上相关报导进行核实,无法担保其准确性.

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