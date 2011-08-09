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市场报道 | 2011年 8月 9日 星期二 08:04 BJT

〔全球金市〕美国期金和现货金均触及纪录高位,因股市重挫

路透新加坡8月9日电---美国期金GCcv1触及每盎司1,726美元的纪录新高,现货金XAU=扩大涨幅触及历史高点1,722.79美元,因美国债信评级遭降引发股市重挫.(完)

贵金属报导.......[GOL-CMN] 基本金属报导......[MET-CMN]

全球金市.........[GOL/HCN] COMEX金持仓....[CFTC/GOLCN]

伦敦金定盘.....[GOL/FIXCN] COMEX铜持仓....[CFTC/COPCN]

现货金..............XAU= 现货银...............XAG=

现货铂金............XPT= 现货钯金.............XPD=

LME金属报导......[MET/LCN] 中国沪铜.........[MET/SHCN]

LME库存变化.....[LME/S1CN] LME铜铝展望........[CU/ICN]

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