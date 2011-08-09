〔日本央行〕两名审议委员认为有必要进一步放宽政策--7月会议记录

路透东京8月9日电---日本央行周二公布的7月11-12日会议记录显示,一名审议委员称,由于实现物价稳定上涨的前景很渺茫,进一步放宽货币政策的潜在需求并没有降低.

记录显示,另一名审议委员亦称,尽管最终决定应该在判断更多数据的基础上做出,但还是有进一步放宽货币政策的需要.

但会议记录还显示,许多审议委员称,继续检测央行现有资产购买计划对经济的影响,是妥当的做法.

日本央行在7月会议上维持货币政策不变,并上调经济评估.但在随後的8月会议上放宽政策,因全球增长放缓且日圆升值.(完)