〔日本央行〕两名审议委员认为有必要进一步放宽政策--7月会议记录

澳洲经济指标总览--2月6日
经济指标 时段 最新值 前月(季)值 下次公布时间 商品及服务贸易收支(经季节调整,以当前价格计算)* 3月2日 商品及服务收支(亿澳元) 12月 顺差35.11 顺差20.40 出口(较前月) +5% +8.0% 进口(较前月) +1% 持平 零售销售(经季节调整,以当前价格计算)
路透东京8月9日电---日本央行周二公布的7月11-12日会议记录显示,一名审议委员称,由于实现物价稳定上涨的前景很渺茫,进一步放宽货币政策的潜在需求并没有降低.
记录显示,另一名审议委员亦称,尽管最终决定应该在判断更多数据的基础上做出,但还是有进一步放宽货币政策的需要.
但会议记录还显示,许多审议委员称,继续检测央行现有资产购买计划对经济的影响,是妥当的做法.
日本央行在7月会议上维持货币政策不变,并上调经济评估.但在随後的8月会议上放宽政策,因全球增长放缓且日圆升值.(完)
--编译 程琳;审校 戴素萍
经济指标 时段 最新值 前月(季)值 下次公布时间 商品及服务贸易收支(经季节调整,以当前价格计算)* 3月2日 商品及服务收支(亿澳元) 12月 顺差35.11 顺差20.40 出口(较前月) +5% +8.0% 进口(较前月) +1% 持平 零售销售(经季节调整,以当前价格计算)
路透上海2月6日 - 中国证券报周一报导，新疆昆仑新水源科技作为发起人的8.4亿元人民币PPP资产证券化项目日前落地，为国内首单，发行场所为机构间私募产品报价与服务系统。
A股昨日复市，表现不佳。央妈节前放水节后收水，港股只有借势续调。恒指 昨收报23,129，跌0.24%；国指 收报9,683，跌0.13%。大市成交额583亿港元。