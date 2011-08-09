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亚洲 | 2011年 8月 9日 星期二 08:15 BJT

〔中港个股〕招商银行上半年净利185亿元,同比增四成--业绩快报

路透上海8月9日电---以资产计中国第六大银行--招商银行(3968.HK)(600036.SS)周二发布业绩快报称,根据中国会计准则编制且未经审计的数据显示,上半年该行实现净利润185亿元人民币,同比增长40.12%.

快报显示,上半年该行实现营业收入460亿元,同比增长39.67%;不良贷款率为0.61%,较上年度末下降0.07个百分点.

招商银行将于8月31日公布正式的半年报.

招商银行A股周一收报11.43元,过去一个月累计下跌近15%.(完)

--发稿 林琦; 审校 张喜良

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