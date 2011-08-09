〔中港个股〕招商银行上半年净利185亿元,同比增四成--业绩快报

国际油市：美国制裁伊朗提振油价小涨，但美国产量上升抑制涨势
能源服务企业贝克休斯(Baker Hughes) 周五表示，2月3日当周，美国活跃钻机数量增加17座，总数达到583座，为2015年10月以来最高。(完)
路透上海8月9日电---以资产计中国第六大银行--招商银行(3968.HK)(600036.SS)周二发布业绩快报称,根据中国会计准则编制且未经审计的数据显示,上半年该行实现净利润185亿元人民币,同比增长40.12%.
快报显示,上半年该行实现营业收入460亿元,同比增长39.67%;不良贷款率为0.61%,较上年度末下降0.07个百分点.
招商银行将于8月31日公布正式的半年报.
招商银行A股周一收报11.43元,过去一个月累计下跌近15%.(完)
--发稿 林琦; 审校 张喜良
能源服务企业贝克休斯(Baker Hughes) 周五表示，2月3日当周，美国活跃钻机数量增加17座，总数达到583座，为2015年10月以来最高。(完)
纽约 当日 今年来 2016年 最新报价 上收市价 涨跌% 涨跌% 收市价 欧元/美元 1.0782 1.0781 +0.01 +2.56 1.0513 美元/日圆 112.27 112.70 -0.38 -3.94 116.87 欧元/日圆 121.09 121.49 -0.33 -1.66 123.14 美元/瑞郎 0.9917 0.9924 -0.07 -2.56 1.0178 英镑/美元 1.2491 1.2485 +0.05 +1.26 1.2336 美元/加元 1.3018 1.3022 -0.03 -3.07 1.3430 美元/离岸人民币 6.7988 6.8003 -0.02 -2.49 6.9726 澳元/美元
经济指标 时段 最新值 前月(季)值 下次公布时间 商品及服务贸易收支(经季节调整,以当前价格计算)* 3月2日 商品及服务收支(亿澳元) 12月 顺差35.11 顺差20.40 出口(较前月) +5% +8.0% 进口(较前月) +1% 持平 零售销售(经季节调整,以当前价格计算)