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市场报道 | 2011年 8月 9日 星期二 08:16 BJT

〔日本股市〕日经指数跌3.4%,自3月中旬以来首次跌破9,000点

路透东京8月9日电---日本股市日经指数.N225周二下跌3.4%,3月中旬以来首次跌破9,000点.美国股市周一暴跌,标普500指数重挫超过6%,美国丧失AAA债信评等後令市场对经济衰退的担忧加剧.(完)

--编译 杜明霞;审校 程琳

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