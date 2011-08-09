版本:
中国
市场报道 | 2011年 8月 9日 星期二 08:14 BJT

〔韩国股市〕扩大跌幅至近4.5%,因经济疑虑加剧

路透首尔8月9日电---韩国股市周二继续下滑,继美国评级遭降後,市场对全球恐再次步入衰退的疑虑加剧.

0002GMT,韩国综合股价指数.KS11挫跌3.57%至1,802.66点.但随後又扩大跌幅.(完)

--编译 孙茉莉;审校 李爽

更多 市场报道

热门文章

编辑推荐

文章推荐