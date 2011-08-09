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公司新闻(中文) | 2011年 8月 9日 星期二 08:37 BJT

《美国上市公司业绩公布日程表》--8月9日-8月16日

汤森路透8月9日电---以下为标准普尔500企业中将于8月9日-8月16日公布业绩报告的公司.每股盈馀(EPS)单位为美元.

GMT时间 业绩季度及公司名称 代码 预估 预估值 上年同期

EPS 数目 EPS

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8/9 AMC Q3 迪士尼(Walt Disney) (DIS) 0.73 25 0.67

8/9 BMO Q2 International Flavors & Fragrances Inc (IFF) 0.96 9 0.85

8/9 BMO Q2 Scripps Networks Interactive Inc SNI 0.72 16 0.59

8/9 13:00 Q2 Sempra Energy (SRE) 0.99 6 0.89

8/10 BMO Q1 2012 Computer Sciences Corp (CSC) 0.69 12 0.91

8/10 AMC Q4 思科(Cisco System) (CSCO.O) 0.38 39 0.43

8/10 12:00 Q4 Harman International Industries Inc (HAR) 0.42 4 0.30

8/10 20:00 Q4 新闻集团 (NWSA.O) 0.30 19 0.30

8/10 BMO Q1 2012 Polo Ralph Lauren Corp (RL) 1.45 12 1.21

8/11 Q4 DeVry (DV) 1.03 22 0.99

8/11 AMC Q2 Nordstrom Inc (JWN) 0.74 18 0.66

8/11 11:00 Q2 Kohls Corp. (KSS) 1.02 17 0.84

8/11 AMC Q2 2012 英伟达(Nvidia) (NVDA.O) 0.25 29 0.03

8/11 Q2 Progressive Corp (PGR) 0.35 19 0.36

8/11 BMO Q4 Sara Lee SLE 0.20 11 0.09

8/12 BMO Q2 jcpenney Co Inc (JCP) 0.06 9 0.06

8/15 AMC Q3 安捷伦科技(Agilent Technologies) (A) 0.73 13 0.54

8/15 Q4 雅诗兰黛(Estée Lauder) (EL) 0.24 18 0.29

8/15 Q2 Lowes Companies Inc (LOW) 0.67 23 0.58

8/15 Q4 Sysco Corp (SYY) 0.57 9 0.57

8/16 AMC Q3 Analog Devices Inc ADI 0.74 22 0.65

8/16 Q2 2012 Dell Inc. DELL.O 0.49 33 0.32

8/16 Q2 家得宝(Home Depot) (HD) 0.83 24 0.72

8/16 BMO Q2 2012 The TJX Companies, Inc. (TJX) 0.88 24 0.73

8/16 Q2 2012 沃尔玛(Wal-Mart) (WMT) 1.08 24 0.97 (完)

注: BMO-股市盘前;AMC-股市盘後;DBH-盘中交易时段.

注:路透中文快讯未必会另行报导上述相关新闻.(完)

--编译 高琦; 审校 隋芬

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