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市场报道 | 2011年 8月 9日 星期二 08:34 BJT

〔澳洲股市〕跌幅扩大至3.6%,受全球市场动荡拖累

路透悉尼8月9日电---澳洲股市周二盘初跌幅扩大至3.6%,追随美股跌势,因市场担心欧美经济仍将重陷衰退,尽管决策者努力安抚市场.(完)

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