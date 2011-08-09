〔中港个股〕中铁建出资10亿元成立港航局,正式进军水工市场

路透北京8月9日电---中国工程承包商--中国铁建股份有限公司(601186.SS)(1186.HK)独家出资10亿元人民币,成立中国铁建港航局集团有限公司,正式进军水工市场,以实现转型发展.

新华社周一晚间报导并称,中铁建港航局已与广东湛江经济技术开发区建立战略合作关系,就东海岛开发达成一致.

中铁建和中国中铁(601390.SS)(0390.HK)并为国内两大工程承包商,占据铁路建设的大部分份额.据中铁建2010年年报,去年集团铁路市场的营业收入占公司工程承包业务收入的60.03%,是集团营收整体增长的主要因素.

但随着金融危机时期的4万亿元投资计划的结束,铁路建设步伐开始放缓.新华社并援引中铁建总裁赵广发表示,在做好铁路市场的同时,中铁建及时转变经营策略.

"重点拓展西部市场和城市轨道交通市场,先後获得北京、天津、深圳、长沙等城市轨道交通建设数百亿元的市场份额,并在新疆、西藏、甘肃等西部地区成功滚动发展."他称.

此前,中铁建独家出资30亿元成立中铁建投资公司,该公司致力于境内外交通等基础设施项目以及资源、物流、房地产等领域的投资、建设和经营管理.

报导并称,中铁建通过加快产业结构调整,向产业链的上游和利润高端延伸,已形成集工程承包、勘察设计、工业制造、房地产开发、资本运营、物流贸易、水工市场和矿产资源开发业务于一体的大型综合建设集团.

中铁建今年一季度实现净利润17.04亿元,同比增长22.59%.(完)