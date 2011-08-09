〔中港个股〕中铁建出资10亿元成立港航局,正式进军水工市场

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能源服务企业贝克休斯(Baker Hughes) 周五表示，2月3日当周，美国活跃钻机数量增加17座，总数达到583座，为2015年10月以来最高。(完)
路透北京8月9日电---中国工程承包商--中国铁建股份有限公司(601186.SS)(1186.HK)独家出资10亿元人民币,成立中国铁建港航局集团有限公司,正式进军水工市场,以实现转型发展.
新华社周一晚间报导并称,中铁建港航局已与广东湛江经济技术开发区建立战略合作关系,就东海岛开发达成一致.
中铁建和中国中铁(601390.SS)(0390.HK)并为国内两大工程承包商,占据铁路建设的大部分份额.据中铁建2010年年报,去年集团铁路市场的营业收入占公司工程承包业务收入的60.03%,是集团营收整体增长的主要因素.
但随着金融危机时期的4万亿元投资计划的结束,铁路建设步伐开始放缓.新华社并援引中铁建总裁赵广发表示,在做好铁路市场的同时,中铁建及时转变经营策略.
"重点拓展西部市场和城市轨道交通市场,先後获得北京、天津、深圳、长沙等城市轨道交通建设数百亿元的市场份额,并在新疆、西藏、甘肃等西部地区成功滚动发展."他称.
此前,中铁建独家出资30亿元成立中铁建投资公司,该公司致力于境内外交通等基础设施项目以及资源、物流、房地产等领域的投资、建设和经营管理.
报导并称,中铁建通过加快产业结构调整,向产业链的上游和利润高端延伸,已形成集工程承包、勘察设计、工业制造、房地产开发、资本运营、物流贸易、水工市场和矿产资源开发业务于一体的大型综合建设集团.
中铁建今年一季度实现净利润17.04亿元,同比增长22.59%.(完)
--发稿 宿泱韫; 审校 张喜良
能源服务企业贝克休斯(Baker Hughes) 周五表示，2月3日当周，美国活跃钻机数量增加17座，总数达到583座，为2015年10月以来最高。(完)
纽约 当日 今年来 2016年 最新报价 上收市价 涨跌% 涨跌% 收市价 欧元/美元 1.0782 1.0781 +0.01 +2.56 1.0513 美元/日圆 112.27 112.70 -0.38 -3.94 116.87 欧元/日圆 121.09 121.49 -0.33 -1.66 123.14 美元/瑞郎 0.9917 0.9924 -0.07 -2.56 1.0178 英镑/美元 1.2491 1.2485 +0.05 +1.26 1.2336 美元/加元 1.3018 1.3022 -0.03 -3.07 1.3430 美元/离岸人民币 6.7988 6.8003 -0.02 -2.49 6.9726 澳元/美元
经济指标 时段 最新值 前月(季)值 下次公布时间 商品及服务贸易收支(经季节调整,以当前价格计算)* 3月2日 商品及服务收支(亿澳元) 12月 顺差35.11 顺差20.40 出口(较前月) +5% +8.0% 进口(较前月) +1% 持平 零售销售(经季节调整,以当前价格计算)