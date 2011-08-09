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亚洲 | 2011年 8月 9日 星期二 08:10 BJT

〔芝加哥期市〕谷物与油籽期货抛盘持续,但供应担忧限制跌势

路透悉尼8月9日电---周二,美国谷物与油籽期货连续第五日走低,因全球市场动荡之际,投资者继续逃向避险资产,但美国农业部发布报告前的供需形势令跌势受限.

美国农业部周四将发布月度供给与需求报告,市场预期报告将显示,天气不利导致美国玉米作物收成降级.

芝加哥期货交易所(CBOT)9月玉米期货跌0.9%至每蒲式耳6.69美元,该合约周一挫跌2.6%.

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