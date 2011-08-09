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市场报道 | 2011年 8月 9日 星期二 08:29 BJT

〔国际油市〕美国原油期货自2010年10月以来首次跌破80美元

路透新加坡8月9日电---美国原油期货CLc1周二自2010年10月以来首次跌破80美元,受美国经济疑虑拖累扩大跌幅.

美国原油期货扩大跌幅至2.05美元,报每桶79.26美元.

布兰特原油LCOc1延续跌势,下挫1.18美元至每桶102.56美元.(完)

--编译 杜明霞;审校 吴云凌

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