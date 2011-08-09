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市场报道 | 2011年 8月 9日 星期二 08:37 BJT

〔日本债市〕10年期收益率跌至九个月低位,美国评级被降提升避险买兴

路透东京8月9日电---10年期日本公债收益率(殖利率)JP10YTN=JBTC周二跌破0.985%至九个月低位,因受美国信贷评级遭调降的影响,投资者纷纷逃离风险资产,涌向公债寻求避险.

五年期日本公债收益率亦跌至0.325%下方的九个月低点.(完)

--编译 侯向明;审校 隋芬

美国公债发行日程表...[USAUC/CN] 全球主要国家发债预告...[D/DIARYCN]

美债每日展望...........[US/OCN] 欧元区公债市场.........[GVD/EURCN]

美国现货公债...........[US/NCN] 英国公债市场...............[GB/CN]

美国MBS市场............[MTG/CN] 日本公债市场...............[JP/CN]

伦敦美债...............[US/LCN] 东京美债..................[US/TCN]

美国公司债市场.........[USC/CN] 中国债市...................[CN/CN]

台湾债市................[TW/CN] 台债本周展望..............[TW/OCN]

美国指标公债报价.....<0#USBMK=> 欧元区指标公债报价......<0#EUBMK=>

利率或央行相关报导[INT|CEN-CMN]

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