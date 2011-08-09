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市场报道 | 2011年 8月 9日 星期二 08:26 BJT

〔亚洲橡胶〕TOCOM期胶开盘跌逾3%,追随油价和股市跌势

路透东京8月9日电---东京工业品交易所(TOCOM)指标期胶<0#2JRU:>周二在亚洲开盘後跌逾3%,触及每公斤358.8日圆的低位,追随油价和股市跌势,因市场愈发担忧,全球经济可能陷入双底衰退.(完)

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