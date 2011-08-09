〔亚洲橡胶〕TOCOM期胶开盘跌逾3%,追随油价和股市跌势

路透东京8月9日电---东京工业品交易所(TOCOM)指标期胶<0#2JRU:>周二在亚洲开盘後跌逾3%,触及每公斤358.8日圆的低位,追随油价和股市跌势,因市场愈发担忧,全球经济可能陷入双底衰退.(完)