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亚洲 | 2011年 8月 9日 星期二 08:12 BJT

《中国报摘》--金融时报8月9日

* 头版头条:

--中国央行发布二季度支付体系运行总体情况显示,信用卡逾期半年未偿信贷总额较快增长,占期末应偿信贷总额比例保持不变;股份制商业银行信用卡逾期贷款总额占比小幅上升.

* 其他:

--记者分析文章称,美国潜在的下调债务评级的风险或继续加快美元贬值,进而加剧中国的输入型通胀压力.此外,包括中国在内的新兴经济体持续高增长,利率水平较高,也使得国际游资有了转移方向.

--市场人士预计,今年下半年涨价的产品范围或扩大,输入型通胀压力仍有增加可能.诸多因素表明,中国稳定物价的基础还不牢固.(完)

--整理 谢衡; 审校 张喜良

注:路透并未对以上相关报导进行核实,无法担保其准确性.

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