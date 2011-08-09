〔全球金融〕美评级遭降後,中国或成为国际资本"避风港"--新华

路透北京8月9日电---标普调降美国债信评级,令一直被视为最安全投资品的美国国债受到质疑,国际资本纷纷寻找新的避险形式.中国官方通讯社新华社周一晚间文章称,预计人民币升值预期及经济持续发展的前景,使中国或成为国际资本的"避风港".

"标普调降美国主权信用评级会使更多热钱涌到中国,"新华社发布的"新华视点"文章援引安邦咨询首席研究员陈功指出.

自去年6月汇改重新启动以来,人民币重回升值通道,今年上半年人民币兑美元累计升值2.3%;且目前仅以存款基准利率来衡量的中美利差已超过3%,为近10年来最高.这些都成为吸引资本流入中国的动因.

高级金融分析师许亚鑫认为,预计本周全球股市均会面临较大压力,外围股市的持续下挫,也令国内股市无非独善其身.另一方面,欧洲主权债务危机未来仍可能进一步恶化,在全球经济复苏不明朗的环境之下,短期内避险情绪势必成为市场主导.

平安证券研究员何庆明等分析称,美国主权信用等级遭遇下调,第三轮量化宽松货币政策推出的可能性加大,会继续加快美元的贬值,进而造成国际大宗商品价格的上涨,加剧中国的输入型通货膨胀压力,同时也使中国庞大的美元外储面临贬值风险.

国际评级机构--标准普尔上周五将美国长期债信评级调降一个级距,至AA+;并给予"负面"展望,暗示未来可能再度下调.此消息导致昨日中国沪综指.SSEC放量重挫3.8%收至逾一年来新低,包括欧洲、日韩在内的全球绝大多数股票市场亦跌幅明显,韩国股市甚至一度暂停交易.[ID:nCN1880785](完)