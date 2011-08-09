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市场报道 | 2011年 8月 9日 星期二 08:29 BJT

〔全球经济〕财务大臣称密切关注市况,未来几周将同G7夥伴国密切沟通

路透8月9日电---日本财务大臣野田佳彦称:

* 密切关注市况

* 将全力履行财务大臣一职

* G7声明有助于缓解市场不安

* 未来几周将同G7夥伴国密切沟通.(完)

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