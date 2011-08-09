版本:
中国
亚洲 | 2011年 8月 9日 星期二 08:28 BJT

《外汇动态》澳元下滑,CBA调降抵押贷款利率激发对央行降息预期

0013GMT---澳元下跌,此前澳洲联邦银行(CBA)调降固息抵押贷款利率,激发市场对官方利率下调的预期.

该银行将固息抵押贷款利率调降高达60个基点,之前全球一些股市创三年来最大跌幅,加剧对美国二次衰退和全球经济放缓的担忧.

澳洲银行间利率期货<0#YIB:>扩大涨幅,市场目前预计澳洲央行将在9月召开下次政策会议时降息50个基点.

澳元兑美元AUD=D4较纽约尾盘跌0.5%至1.0150.稍早曾一度触及逾四个月低点1.0109.(完)

--编译 李爽;审校 张荻

全球外汇动态.........[FXNEWS/CN] 英文外汇动态页面.......FXNEWS

汇市主要消息预告....[MI/DIARYCN] 汇市技术面解析.....[TECH/FRXCN]

国际汇市报导............[FRX/CN] 汇率路透调查........[FRX-CPOLL]

所有外汇新闻...........[FRX-CMN] 汇市报导一览...[TOP/NEWSCN-FRX]

汇市一周展望............[FX/OCN] 指标利率一览.........[INT-CFACT]

美加经济指标预测......[US/ECICN] 英镑...[GBP/CN] 瑞郎..[CHF/CN]

欧洲经济指标预测......[EU/ECICN] 澳元...[AUD/CN] 加元..[CAD/CN]

人民币...[CNY/CN]台币...[TWD/CN]

现汇报价：亚洲盘AFX= 欧洲盘EFX= 纽约盘NFX= 全部FX=

更多 亚洲

热门文章

编辑推荐

文章推荐