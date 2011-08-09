〔中股业绩〕万科上半年净利同比增5.9%,预计全年结算量增幅将走高

* 上半年净利同比增长5.9%至29.8亿元

* 预计全年结算量同比增幅将明显高于上半年

* 6月末持有资金407.8亿元,比一季度末提高9.7%

路透上海8月9日电---中国大型房地产企业--万科企业股份有限公司(000002.SZ)周二公布,上半年实现净利润29.8亿元人民币,同比增长5.9%,增速较一季度的7%进一步放慢.

不过万科200002.SZ表示,该公司今年竣工集中于第四季度,上半年结算资源较为有限.随着四季度项目陆续竣工并转入结算,预计全年结算量同比增幅将明显高于上半年.

万科上半年结算面积和结算收入分别为138.3万平方米和191.7亿元,同比分别下降8.1%和上升16.5%.另外,报告期内已销售未结算资源进一步增加.截至报告期末,合并报表范围内共有1,022万平方米已销售资源尚未结算,合同金额合计约1,187亿元.

上半年该公司实现销售面积565.5万平方米,销售金额656.5亿元,同比分别增长76.7%和78.6%.报告期内销售金额占全国商品房销售额的比例为2.67%.

广受关注的房地产企业现金流方面,万科表示,受益于此前的谨慎投资策略以及优于市场整体的销售情况,其资金实力有所增强.期末持有货币资金407.8亿元,比一季度末提高9.7%,高于短期借款和一年内到期的长期借款230.4亿元.另外,下半年公司将密切关注土地市场可能的调整,在谨慎投资的原则下灵活把握拿地机会.

万科A周一收报8.06元,近三个月来累计下跌2.89%.(完)

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