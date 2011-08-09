版本:
中国
市场报道 | 2011年 8月 9日 星期二 08:54 BJT

〔澳新汇市〕澳元扩大跌幅至逾1%,因股市大跌加深避险情绪

路透新加坡8月9日电---澳元周二扩大跌幅至逾1%,盘中最多跌至逾四个月低位1.0072美元,因为股市重挫令投资者的冒险意愿下降.

澳元AUD=D4最新报1.0097美元,低于周一纽约尾盘1%.(完)

更多 市场报道

热门文章

编辑推荐

文章推荐